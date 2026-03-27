Військовослужбовців обмежать у доступі до гральних закладів: Мінцифри готує відповідний механізм

За ініціативою Мінцифри ідентифікація гравців у закладах азартних ігор включатиме обов’язкову перевірку за Реєстром військовослужбовців.

Фото: inkorr.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мінцифри оприлюднило для громадського обговорення проект Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх.

Зазначений Порядок після громадського обговорення винесуть на розгляд та затвердження Уряду.

Обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх під час воєнного стану передбачає недопуск військовослужбовців до відвідування гральних закладів та до участі в азартних іграх і реалізується шляхом автоматизованого обміну даними між Реєстром осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та Реєстром військовослужбовців.

Військовослужбовці, внесені до Реєстру військовослужбовців, в цілях реалізації обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх мають такі ж обмеження участі у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, як і фізичні особи, які внесені до Реєстру.

Під час пошуку організатором азартних ігор інформації в Реєстрі в процесі ідентифікації (верифікації) гравця/відвідувача, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, включення і виключення інформації, засобами Реєстру формується запит до Реєстру військовослужбовців щодо наявності або відсутності особи в Реєстрі військовослужбовців.

Запит здійснюється за ідентифікаторами пошуку в такій послідовності:

1) реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (за наявності серія) паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які відмовилися від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з релігійних переконань і мають відповідну відмітку в паспорті);

2) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

3) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження (число, місяць, рік);

4) тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу.

Інформація про результат запиту Реєстру до Реєстру військовослужбовців підлягає автоматичному видаленню після його обробки та не зберігається у Реєстрі.

У разі виявлення збігу даних про особу, що містяться у запиті, із даними Реєстру військовослужбовців засобами Реєстру формується автоматична відповідь організатору азартних ігор, що стосовно особи наявні обмеження участі у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх. Автоматична відповідь про наявність в особи обмеження участі у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх у зв’язку з наявністю відомостей у Реєстрі військовослужбовців не повинна відрізнятися від автоматичної відповіді щодо перебування особи в Реєстрі. При цьому дані про приналежність особи до військовослужбовців не розголошуються. Така особа не допускається до відвідування грального закладу та до участі в азартних іграх.

Свою ініціативу Мінцифра пояснює тим, що відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Питання виникло на тлі загострення проблеми поширення ігрової залежності під час воєнного стану серед військовослужбовців, які перебувають в екстремальних стресових умовах, що може спричиняти підвищені ризики формування ігрової залежності, а відтак потребують додаткових механізмів для захисту.

Витрачання грошового забезпечення військовослужбовцями на участь в азартних іграх створює високі ризики критичної втрати фінансових ресурсів, призначених для життєзабезпечення їхніх родин та потреб оборони та формування ігрової залежності (лудоманії). Тому необхідним є запобігання використанню коштів грошового забезпечення військовослужбовців на азартні ігри шляхом запровадження відповідних фінансових обмежень.

Отже, прийняття проекту акта зумовлено необхідністю посилення соціального захисту військовослужбовців та забезпечення їхньої фінансової стійкості в умовах воєнного стану.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.