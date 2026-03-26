Омбудсман сможет выдавать обязательные предписания и инициировать ответственность должностных лиц

Комитет по вопросам свободы слова рекомендовал профильному комитету рекомендовать Верховной Раде принять законопроект в первом чтении за основу.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова рассмотрел законопроект № 13181 об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека, поданный группой народных депутатов во главе со спикером Русланом Стефанчуком.

В ходе обсуждения Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что законопроект является результатом длительной совместной работы парламента, Офиса Омбудсмена, гражданского общества и международных партнеров и направлен на обновление институции в соответствии с современными вызовами, в частности в условиях военного положения, а также с европейскими стандартами защиты прав человека.

По его словам, законопроект имеет важное значение для евроинтеграции Украины и выполнения обязательств в рамках переговоров о вступлении в ЕС. Он также учитывает рекомендации международных организаций относительно расширения полномочий Омбудсмена, повышения прозрачности процедуры назначения и обеспечения финансовой независимости институции.

Документ предусматривает комплексные изменения, в частности расширение полномочий Уполномоченного, усиление парламентского контроля за соблюдением прав человека, упорядочение деятельности Секретариата и представителей, а также совершенствование механизмов рассмотрения обращений граждан и функционирования Национального превентивного механизма.

В Комитете подчеркнули, что принятие законопроекта важно для сохранения международного статуса институции и прохождения соответствующей аккредитации, а также для повышения эффективности реагирования на нарушения прав человека.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», новеллы проекта, в отличие от положений действующего закона, направлены на существенный пересмотр правового статуса, функций и полномочий Уполномоченного в части усиления его влияния в механизме государства, его роли в защите нарушенных прав граждан, включая предоставление права:

выдавать фактически обязательные к исполнению предписания и инициировать привлечение соответствующих должностных лиц к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в случае их невыполнения;

предоставлять позицию Уполномоченного к проектам законов и других нормативно-правовых актов, если их принятие повлияет на права и свободы человека и гражданина;

обращаться в Верховную Раду с предложением о создании временной следственной или временной специальной комиссии и т. д.

Предлагается, чтобы объектом контроля Уполномоченного была не только деятельность субъектов властных полномочий, но и общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, их должностных и служебных лиц, в отношении которых Уполномоченный наделяется правом вносить представления для принятия соответствующих мер по устранению выявленных нарушений прав и свобод человека и гражданина.

Также предлагается изменить статью 208 Регламента Верховной Рады, которая регулирует порядок назначения на должность и увольнения Омбудсмена.

Напомним, в настоящее время предусмотрено, что кандидатуру на должность Уполномоченного по правам человека предлагает Верховной Раде спикер парламента.

Согласно изменениям, предложения относительно кандидатур на должность Уполномоченного могут быть внесены в Комитет, к предмету ведения которого относится вопрос соблюдения прав и свобод человека и гражданина, председателем Верховной Рады или не менее чем 45 народными депутатами Украины.

Выдвижение кандидатуры на должность Уполномоченного осуществляется:

не ранее чем за 45 и не позднее чем за 10 календарных дней до окончания срока, на который был назначен Уполномоченный;

в 20-дневный срок со следующего дня после прекращения его полномочий, увольнения или отказа от приобретения полномочий Уполномоченного;

в 10-дневный срок с момента объявления результатов голосования, если Уполномоченный не был назначен.

Кроме того, в Регламенте предлагается установить, что увольнение с должности Уполномоченного осуществляется по представлению председателя Верховной Рады или по требованию не менее одной четверти народных депутатов от конституционного состава при наличии соответствующего заключения временной специальной комиссии Верховной Рады.

Законопроект предусматривает изменение требований к кандидатам в Омбудсмены, установив, что Уполномоченным может быть назначен гражданин Украины, который на день избрания достиг 35 лет (сейчас — 40), владеет государственным языком на уровне, определенном Национальной комиссией по стандартам государственного языка, имеет высшее образование по образовательному уровню магистра, опыт в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина не менее 10 лет (сейчас — просто опыт правозащитной деятельности), обладает высокими моральными качествами и проживает в Украине в течение последних 5 лет.

Также законопроектом регламентируется деятельность секретариата Уполномоченного, уточняется порядок финансирования институции, устанавливаются размеры оплаты труда самого Уполномоченного и его представителей, более детально регулируется осуществление функций национального превентивного механизма, устанавливается обязанность реагирования на представления Уполномоченного, уточняются гарантии деятельности, в частности определяются особенности осуществления сообщения о подозрении в совершении уголовного правонарушения Уполномоченному.

По результатам рассмотрения Комитет 25 марта поддержал законопроект и рекомендовал профильному комитету (Комитету ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений) рекомендовать Верховной Раде принять его в первом чтении за основу.

