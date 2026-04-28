Кабмін анонсує нові категорії водійських посвідчень: перепишуть повністю — від мопедів до автобусів

Законопроєкт уже внесений до Ради та передбачає адаптацію правил до стандартів ЄС.

Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 15200, який передбачає масштабні зміни до Закону «Про дорожній рух».

Документ пропонує доповнити закон новими статтями 15-2 – 15-5, які мають на меті гармонізувати українське законодавство з вимогами ЄС, зокрема Директиви 2025/2205, а також Віденської конвенції про дорожній рух.

Йдеться про оновлення класифікації категорій транспортних засобів із більш детальним врахуванням їх технічних характеристик, а також про посилення принципу поступового доступу до керування транспортом відповідних категорій.

Законопроєкт деталізує класифікацію транспортних засобів і вводить оновлену систему категорій водійських прав — від AM, A1, A2 до D, DE, а також категорій для трамваїв і тролейбусів.

Наразі діє такий поділ на категорії:

Нова система категорій транспортних засобів

Стаття 15-2. Категорії посвідчення водія на право керування транспортними засобами

В Україні встановлюються такі категорії посвідчення водія на право керування транспортними засобами:

категорія АМ:

мопеди, тобто двоколісні або триколісні транспортні засоби, максимальна конструктивна швидкість яких не перевищує 45 кілометрів на годину, об’єм циліндрів двигуна не перевищує 50 куб. сантиметрів та максимальна номінальна потужність не перевищує 4 кВт, за винятком тих, у яких максимальна конструктивна швидкість менше або дорівнює 25 кілометрів на годину;

легкі квадроцикли, тобто чотириколісні транспортні засоби, маса без навантаження яких не перевищує 350 кілограмів (без урахування маси акумуляторних батарей у разі використання електродвигуна), максимальна конструктивна швидкість яких не перевищує 45 кілометрів на годину, об’єм циліндрів двигуна не перевищує 50 куб. сантиметрів, а потужність не перевищує 4 кВт;

категорія А1:

мотоцикли, тобто двоколісні транспортні засоби, об’єм циліндрів двигуна яких не перевищує 125 куб. сантиметрів, потужність не перевищує 11 кВт, а співвідношення потужність / вага не більше 0,1 кВт/кг;

трицикли, тобто транспортні засоби з трьома симетрично розташованими колесами, потужність яких не перевищує 15 кВт, за винятком тих, що за своїми технічними характеристиками належать до категорії AM;

категорія А2:

мотоцикли, тобто двоколісні транспортні засоби з боковим причепом або без нього, потужність яких не перевищує 35 кВт, із співвідношенням потужність/вага не більше 0,2 кВт/кг, та які не переобладнані з транспортного засобу, потужність якого перевищує 70 кВт;

категорія А:

мотоцикли, тобто двоколісні транспортні засоби з боковим причепом або без нього, потужність яких перевищує 35 кВт;

трицикли, тобто транспортні засоби з трьома симетрично розташованими колесами, потужність яких перевищує 15 кВт;

категорія В1:

квадроцикли, тобто чотириколісні транспортні засоби, маса яких без навантаження не перевищує 400 кілограмів (550 кілограмів для транспортних засобів, призначених для перевезення вантажів) без урахування маси акумуляторних батарей у разі використання електродвигуна, потужність яких не перевищує 15 кВт, за винятком тих, що за своїми технічними характеристиками належать до категорії AM;

категорія В:

транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, які спроєктовані та сконструйовані для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж вісім, крім водія.

Транспортні засоби цієї категорії можуть бути поєднані з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограмів.

Транспортні засоби цієї категорії можуть бути поєднані з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, за умови, що дозволена максимальна маса такого состава транспортних засобів не перевищуватиме 3500 кілограмів;

категорія ВЕ:

состав транспортних засобів, що складається з тягача категорії В та причепа або напівпричепа, за умови, що дозволена максимальна маса причепа або напівпричепа не перевищує 3500 кілограмів;

категорія С1:

транспортні засоби (крім тих, що належать до категорії D1 або категорії D), дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кілограмів, але не перевищує 7500 кілограмів, спроєктовані та сконструйовані для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж вісім, крім водія.

Транспортні засоби цієї категорії можуть бути поєднані з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограмів;

категорія С1Е:

состав транспортних засобів, що складається з тягача категорії С1 і причепа або напівпричепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, за умови, що дозволена максимальна маса такого состава не перевищує 12 000 кілограмів;

состав транспортних засобів, що складається з тягача категорії В і причепа або напівпричепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 3500 кілограмів, за умови, що дозволена максимальна маса такого состава не перевищує 12 000 кілограмів;

категорія С:

транспортні засоби (крім транспортних засобів, віднесених до категорії D1 або категорії D), дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кілограмів, які спроєктовані та сконструйовані для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж вісім, крім водія.

Транспортні засоби цієї категорії можуть бути поєднані з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограмів;

категорія СЕ:

состав транспортних засобів, що складається з тягача категорії С та причепа або напівпричепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів;

категорія D1:

транспортні засоби, які спроєктовані та сконструйовані для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж вісім, але не більше ніж шістнадцять, крім водія, максимальна довжина яких не перевищує 8 метрів.

Транспортні засоби цієї категорії можуть бути поєднані з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограмів;

категорія D1Е:

состав транспортних засобів, що складається з тягача категорії D1 та причепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів;

категорія D:

транспортні засоби, які спроєктовані та сконструйовані для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж вісім, крім водія.

Транспортні засоби цієї категорії можуть бути поєднані з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограмів;

категорія DЕ:

состав транспортних засобів, що складається з тягача категорії D і причепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів;

категорії Тm — трамвай та Tb — тролейбус.

Нові правила допуску до керування

Стаття 15-3 визначає вік та умови отримання права на керування транспортом

Стаття 15-3. Право на керування транспортними засобами

Керувати транспортними засобами може особа, яка має право на керування транспортними засобами відповідних категорій, за умови, що її право не припинено або не зупинено.

Право на керування транспортними засобами відповідних категорій може бути надано:

категорії АМ — особам, які досягли 15-річного віку;

категорій А1, В1 — особам, які досягли 16-річного віку;

категорій А2, В, ВЕ, С1, С1Е — особам, які досягли 18-річного віку. Право на керування транспортними засобами категорій В, ВЕ може бути надано із 17-річного віку за умови керування транспортним засобом у супроводі особи, яка має право на керування транспортними засобами еквівалентних категорій не менше двох років;

категорії А (мотоцикли) — особам, які досягли 20-річного віку та мають право на керування транспортним засобом категорії А2 не менше двох років (вимога до наявності права на керування не застосовується, якщо особа має вік щонайменше 24 роки);

категорії А (трицикли) — особам, які досягли 21-річного віку;

категорій С, СЕ — особам, які досягли 21-річного віку, а також особам, які досягли 18-річного віку, за умови наявності документа про професійну освіту про здобуття професії водія транспортних засобів відповідних категорій;

категорій D1, D1E, Тm, Tb — особам, які досягли 21-річного віку, а також особам, які досягли 18-річного віку, за умови наявності документа про професійну освіту про здобуття професії водія транспортних засобів відповідних категорій;

категорій D, DE — особам, які досягли 24-річного віку, а також особам, які досягли 21-річного віку, за умови наявності документа про професійну освіту про здобуття професії водія транспортних засобів відповідних категорій.

Право на керування колісними тракторами, самохідними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які експлуатуються на вулично-дорожній мережі, усіх типів може бути надано особам, які досягли 18-річного віку.

Посвідчення водія, видане для керування транспортними засобами будь-якої категорії, підтверджує право на керування транспортними засобами категорії AM.

Посвідчення водія, видане для керування транспортними засобами категорій A2, В, підтверджує право на керування транспортними засобами категорії A1.

Посвідчення водія, видане для керування транспортними засобами категорій A, B, C, D, підтверджує право на керування транспортними засобами категорій A1, A2, B1, C1, D1 відповідно.

Посвідчення водія, видане для керування транспортними засобами категорій C1E, CE, D1E і DЕ, підтверджує право на керування транспортними засобами категорії BE.

Посвідчення водія, видане для керування транспортними засобами категорій C1E і CE, підтверджує право на керування транспортними засобами категорії D1E, якщо особа має право на керування транспортними засобами категорії D1.

Посвідчення водія, видане для керування транспортними засобами категорії CE, підтверджує право на керування транспортними засобами категорії DE, якщо особа має право на керування транспортним засобом категорії D.

Посвідчення водія, видане для керування транспортними засобами категорій CE і DE, підтверджує право на керування транспортними засобами категорій C1E і D1E відповідно.

Право на керування транспортними засобами категорій ВЕ, C1, С1Е, C, СЕ, D1, D1E, D і DE можуть отримати особи, які вже мають право на керування транспортними засобами категорії B.

