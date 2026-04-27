Кабмін візьме під контроль водійські документи: у Раді новий законопроєкт

Проєктом закону пропонується внести зміни до ЗУ «Про дорожній рух», зокрема в частині наділення КМУ повноваженнями приймати рішення у сфері безпеки дорожнього руху щодо низки питань.

Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 15200, який передбачає масштабні зміни до Закону «Про дорожній рух».

Документ спрямований на імплементацію європейського законодавства, виконання міжнародних зобов’язань України та підвищення безпеки на дорогах.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», законопроєкт, зокрема, пропонує розширити повноваження уряду у сфері безпеки дорожнього руху. Йдеться про право Кабміну затверджувати зразки водійських посвідчень, реєстраційних документів та розпізнавального автомобільного знака України.

Окремо передбачено надати уряду повноважень врегулювання використання електронних документів — водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Уряд визначатиме порядок їх формування, перевірки. Крім того, він визначатиме вимоги до даних, що містяться в електронному посвідчені водія, електронному свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, а також порядок їх оновлення, заходів щодо обробки та захисту персональних даних власників таких документів.

Також законопроєкт пропонує дозволити КМУ приймати рішення щодо делегування частини адміністративних послуг у цій сфері органам місцевого самоврядування.

Крім того, документ передбачає визначення порядку оскарження в адміністративному порядку адміністративних актів з питань допуску до керування транспортними засобами та реєстрації транспортних засобів відповідно до ЗУ «Про адміністративну процедуру».

Серед ще одних новацій — приведення категорій транспортних засобів у відповідність до норм ЄС, а також посилення принципу поетапного доступу до керування різними категоріями транспорту.

Проєкт закону наразі не опубліковано.

