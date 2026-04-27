Кабмин возьмет под контроль водительские документы: в Раде новый законопроект

15:12, 27 апреля 2026
Проект закона предлагает внести изменения в ЗУ «О дорожном движении», в частности в части наделения КМУ полномочиями принимать решения в сфере безопасности дорожного движения по ряду вопросов.
Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 15200, который предусматривает масштабные изменения в Закон «О дорожном движении».

Документ направлен на имплементацию европейского законодательства, выполнение международных обязательств Украины и повышение безопасности на дорогах.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», законопроект, в частности, предлагает расширить полномочия правительства в сфере безопасности дорожного движения. Речь идет о праве Кабмина утверждать образцы водительских удостоверений, регистрационных документов и распознавательного автомобильного знака Украины.

Отдельно предусмотрено предоставить правительству полномочия по регулированию использования электронных документов — водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Правительство будет определять порядок их формирования, проверки. Кроме того, оно будет определять требования к данным, содержащимся в электронном водительском удостоверении, электронном свидетельстве о регистрации транспортного средства, а также порядок их обновления, меры по обработке и защите персональных данных владельцев таких документов.

Также законопроект предлагает разрешить КМУ принимать решения о делегировании части административных услуг в этой сфере органам местного самоуправления.

Кроме того, документ предусматривает определение порядка обжалования в административном порядке административных актов по вопросам допуска к управлению транспортными средствами и регистрации транспортных средств в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре».

Среди других новаций — приведение категорий транспортных средств в соответствие с нормами ЕС, а также усиление принципа поэтапного доступа к управлению различными категориями транспорта.

Проект закона на данный момент не опубликован.

