Кабмин анонсирует новые категории водительских удостоверений: перепишут полностью — от мопедов до автобусов

Законопроект уже внесен в Раду и предусматривает адаптацию правил к стандартам ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 15200, который предусматривает масштабные изменения в Закон «О дорожном движении».

Документ предлагает дополнить закон новыми статьями 15-2 – 15-5, которые направлены на гармонизацию украинского законодательства с требованиями ЕС, в частности Директивы 2025/2205, а также Венской конвенции о дорожном движении.

Речь идет об обновлении классификации категорий транспортных средств с более детальным учетом их технических характеристик, а также об усилении принципа постепенного доступа к управлению транспортом соответствующих категорий.

Законопроект детализирует классификацию транспортных средств и вводит обновленную систему категорий водительских прав — от AM, A1, A2 до D, DE, а также категорий для трамваев и троллейбусов.

Новая система категорий транспортных средств

Статья 15-2. Категории удостоверения водителя на право управления транспортными средствами

В Украине устанавливаются следующие категории удостоверения водителя на право управления транспортными средствами:

категория AM:

мопеды, то есть двухколесные или трехколесные транспортные средства, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 45 километров в час, объем цилиндров двигателя не превышает 50 куб. сантиметров и максимальная номинальная мощность не превышает 4 кВт, за исключением тех, у которых максимальная конструктивная скорость меньше или равна 25 километров в час;

легкие квадроциклы, то есть четырехколесные транспортные средства, масса без нагрузки которых не превышает 350 килограммов (без учета массы аккумуляторных батарей в случае использования электродвигателя), максимальная конструктивная скорость которых не превышает 45 километров в час, объем цилиндров двигателя не превышает 50 куб. сантиметров, а мощность не превышает 4 кВт;

категория A1:

мотоциклы, то есть двухколесные транспортные средства, объем цилиндров двигателя которых не превышает 125 куб. сантиметров, мощность не превышает 11 кВт, а соотношение мощность / вес не более 0,1 кВт/кг;

трициклы, то есть транспортные средства с тремя симметрично расположенными колесами, мощность которых не превышает 15 кВт, за исключением тех, которые по своим техническим характеристикам относятся к категории AM;

категория A2:

мотоциклы, то есть двухколесные транспортные средства с боковым прицепом или без него, мощность которых не превышает 35 кВт, с соотношением мощность/вес не более 0,2 кВт/кг, и которые не переоборудованы из транспортного средства, мощность которого превышает 70 кВт;

категория A:

мотоциклы, то есть двухколесные транспортные средства с боковым прицепом или без него, мощность которых превышает 35 кВт;

трициклы, то есть транспортные средства с тремя симметрично расположенными колесами, мощность которых превышает 15 кВт;

категория B1:

квадроциклы, то есть четырехколесные транспортные средства, масса которых без нагрузки не превышает 400 килограммов (550 килограммов для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторных батарей в случае использования электродвигателя, мощность которых не превышает 15 кВт, за исключением тех, которые по своим техническим характеристикам относятся к категории AM;

категория B:

транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, которые спроектированы и сконструированы для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не более восьми, кроме водителя.

Транспортные средства этой категории могут быть соединены с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

Транспортные средства этой категории могут быть соединены с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не будет превышать 3500 килограммов;

категория BE:

состав транспортных средств, состоящий из тягача категории B и прицепа или полуприцепа, при условии, что разрешенная максимальная масса прицепа или полуприцепа не превышает 3500 килограммов;

категория C1:

транспортные средства (кроме тех, которые относятся к категории D1 или категории D), разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов, спроектированы и сконструированы для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не более восьми, кроме водителя.

Транспортные средства этой категории могут быть соединены с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

категория C1E:

состав транспортных средств, состоящий из тягача категории C1 и прицепа или полуприцепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 12 000 килограммов;

состав транспортных средств, состоящий из тягача категории B и прицепа или полуприцепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 3500 килограммов, при условии, что разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 12 000 килограммов;

категория C:

транспортные средства (кроме транспортных средств, отнесенных к категории D1 или категории D), разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, которые спроектированы и сконструированы для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не более восьми, кроме водителя.

Транспортные средства этой категории могут быть соединены с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

категория CE:

состав транспортных средств, состоящий из тягача категории C и прицепа или полуприцепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;

категория D1:

транспортные средства, которые спроектированы и сконструированы для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения более восьми, но не более шестнадцати, кроме водителя, максимальная длина которых не превышает 8 метров.

Транспортные средства этой категории могут быть соединены с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

категория D1E:

состав транспортных средств, состоящий из тягача категории D1 и прицепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;

категория D:

транспортные средства, которые спроектированы и сконструированы для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения более восьми, кроме водителя.

Транспортные средства этой категории могут быть соединены с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

категория DE:

состав транспортных средств, состоящий из тягача категории D и прицепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;

категории Tm — трамвай и Tb — троллейбус.

Новые правила допуска к управлению

Статья 15-3 определяет возраст и условия получения права на управление транспортом

Статья 15-3. Право на управление транспортными средствами

Управлять транспортными средствами может лицо, которое имеет право на управление транспортными средствами соответствующих категорий, при условии, что его право не прекращено или не приостановлено.

Право на управление транспортными средствами соответствующих категорий может быть предоставлено:

категории AM — лицам, достигшим 15-летнего возраста;

категорий A1, B1 — лицам, достигшим 16-летнего возраста;

категорий A2, B, BE, C1, C1E — лицам, достигшим 18-летнего возраста. Право на управление транспортными средствами категорий B, BE может быть предоставлено с 17-летнего возраста при условии управления транспортным средством в сопровождении лица, которое имеет право на управление транспортными средствами эквивалентных категорий не менее двух лет;

категории A (мотоциклы) — лицам, достигшим 20-летнего возраста и имеющим право на управление транспортным средством категории A2 не менее двух лет (требование к наличию права на управление не применяется, если лицо имеет возраст не менее 24 лет);

категории A (трициклы) — лицам, достигшим 21-летнего возраста;

категорий C, CE — лицам, достигшим 21-летнего возраста, а также лицам, достигшим 18-летнего возраста, при условии наличия документа о профессиональном образовании о получении профессии водителя транспортных средств соответствующих категорий;

категорий D1, D1E, Tm, Tb — лицам, достигшим 21-летнего возраста, а также лицам, достигшим 18-летнего возраста, при условии наличия документа о профессиональном образовании о получении профессии водителя транспортных средств соответствующих категорий;

категорий D, DE — лицам, достигшим 24-летнего возраста, а также лицам, достигшим 21-летнего возраста, при условии наличия документа о профессиональном образовании о получении профессии водителя транспортных средств соответствующих категорий.

Право на управление колесными тракторами, самоходными машинами, сельскохозяйственной техникой, другими механизмами, которые эксплуатируются на улично-дорожной сети, всех типов может быть предоставлено лицам, достигшим 18-летнего возраста.

Удостоверение водителя, выданное для управления транспортными средствами любой категории, подтверждает право на управление транспортными средствами категории AM.

Удостоверение водителя, выданное для управления транспортными средствами категорий A2, B, подтверждает право на управление транспортными средствами категории A1.

Удостоверение водителя, выданное для управления транспортными средствами категорий A, B, C, D, подтверждает право на управление транспортными средствами категорий A1, A2, B1, C1, D1 соответственно.

Удостоверение водителя, выданное для управления транспортными средствами категорий C1E, CE, D1E и DE, подтверждает право на управление транспортными средствами категории BE.

Удостоверение водителя, выданное для управления транспортными средствами категорий C1E и CE, подтверждает право на управление транспортными средствами категории D1E, если лицо имеет право на управление транспортными средствами категории D1.

Удостоверение водителя, выданное для управления транспортными средствами категории CE, подтверждает право на управление транспортными средствами категории DE, если лицо имеет право на управление транспортным средством категории D.

Удостоверение водителя, выданное для управления транспортными средствами категорий CE и DE, подтверждает право на управление транспортными средствами категорий C1E и D1E соответственно.

Право на управление транспортными средствами категорий BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE могут получить лица, которые уже имеют право на управление транспортными средствами категории B.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.