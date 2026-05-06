В Украине планируют выдавать водительские права с 15 лет: что готовит новая реформа правительства

Реформа не только внедряет европейские категории транспортных средств, но и меняет взаимодействие водителя с сервисными центрами МВД.

Украина готовится к реформе дорожного законодательства. Законопроект № 15200 имплементирует положения Директивы ЕС 2025/2205 и предусматривает изменение системы допуска к управлению транспортными средствами. Речь идет не только о новых категориях и цифровизации документов, но и о пересмотре возрастных условий и введении принципа постепенного доступа к мощным авто и мотоциклам.

Реформа является частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Ее основная цель — повышение безопасности дорожного движения через адаптацию правил к европейским стандартам. Законодатель делает акцент на усилении контроля за подготовкой водителей, проверке практических навыков и соответствии медицинским требованиям.

Изменение категорий и новые технические характеристики

Проект предлагает привести категории транспортных средств в полное соответствие с европейскими стандартами.

Категория АМ: вводится для мопедов и легких квадроциклов (масса до 350 кг) со скоростью до 45 км/ч.

Категория А2: новая категория для мотоциклов мощностью до 35 кВт, что является промежуточным этапом перед получением права на более мощные байки.

Уточнение категорий B, C, D: детализируются требования к массо-габаритным характеристикам и количеству пассажирских мест. Например, для D1 — не более 16 мест и длина до 8 метров.

Новые возрастные правила для водителей: управление с 15 лет и система постепенного доступа

Законопроект вводит принцип постепенного доступа к управлению транспортом. Возраст водителя теперь напрямую будет зависеть от сложности и мощности транспортного средства.

Подростки смогут получить право управлять мопедами и легкими двухколесными транспортными средствами уже с 15 лет.

Законопроект позволяет получить категории B и BE с 17 лет, но только при условии управления в сопровождении опытного водителя, имеющего стаж не менее двух лет.

Для категории A (мощные мотоциклы) устанавливается возраст 20 лет при наличии как минимум двух лет стажа на категории A2, или 24 года — для прямого доступа без предварительного стажа.

Право управлять транспортом категорий D и DE предлагается предоставлять с 24 лет, или с 21 года — при наличии профессиональной подготовки водителя.

Фактически Украина переходит к европейской модели, где доступ к управлению более сложными транспортными средствами зависит не только от возраста, но и от подтвержденного водительского опыта. Это должно снизить аварийность среди молодых водителей и повысить общий уровень безопасности на дорогах.

Цифровые водительские документы: удостоверение и техпаспорт в электронном формате

Законопроект также предусматривает полную легализацию электронных документов для водителей. Цифровые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.

Водительское удостоверение и техпаспорт можно будет использовать в цифровой форме без обязательного бумажного аналога. Правительство будет определять порядок формирования, использования и проверки электронных водительских документов. Кабмин также будет устанавливать правила обработки и защиты персональных данных владельцев электронных документов.

Независимо от формата, будь то пластиковая карта или цифровой документ, для каждого водителя будет существовать единое удостоверение.

По сути, изменения предлагают переход к полноценной цифровой модели водительских документов, что должно упростить проверку прав водителя, уменьшить бюрократию и интегрировать украинскую систему с европейскими цифровыми сервисами.

Приоритет административной процедуры

Предложенные изменения в законодательство формируют новую модель допуска к управлению транспортом и могут существенно повлиять на административную и судебную практику.

Ссылка на Закон «Об административной процедуре» означает, что отказы в выдаче водительского удостоверения или регистрации автомобиля должны приниматься по четкой процедуре. Органы власти будут обязаны мотивировать свои решения, а граждане получат больше инструментов для их обжалования.

Любой отказ в предоставлении услуги, например, отказ в выдаче прав после экзамена или отказ в регистрации авто из-за технических несоответствий, больше не может быть формальной отпиской. Административный акт должен содержать фактические и юридические основания его принятия. А перед принятием негативного для лица решения субъект властных полномочий обязан предоставить лицу возможность дать свои пояснения и доказательства.

Внедрение норм Закона «Об административной процедуре» в профильный Закон «О дорожном движении» является важным шагом, который превращает взаимодействие гражданина и сервисных центров МВД из иерархического в процедурно определенное.

Согласно проекту, общая административная процедура теперь охватывает все ключевые этапы жизненного цикла документов водителя.

В сфере допуска к управлению транспортом административная процедура будет охватывать принятие и обжалование решений по получению права на управление, прекращению действия водительского удостоверения, его временному приостановлению или восстановлению.

В сфере регистрации транспортных средств аналогичный порядок будет применяться к административным актам по регистрации, перерегистрации и снятию автомобилей с учета.

Таким образом, все решения государственных органов в этих вопросах должны приниматься по четко определенной процедуре, что усиливает возможности граждан для их обжалования.

Проект прямо предусматривает возможность административного порядка обжалования. Это означает, что гражданин, прежде чем обращаться в суд, может подать жалобу в орган высшего уровня, например, в Главный сервисный центр МВД, где дело будут рассматривать не только на предмет законности, но и на предмет целесообразности.

Закрепление электронных водительских удостоверений и техпаспортов на уровне закона устраняет правовые сомнения в их действительности. В судебных спорах это будет означать равенство электронных и бумажных документов, в частности, в делах о предъявлении документов полицейским.

Прекращение и восстановление права на управление

Законопроект подробно регулирует аннулирование и восстановление прав.

Так, права считаются недействительными в случае окончания срока их действия, утраты, обмена, а также если лицо не явилось за готовым документом в течение года. Права, выданные впервые, аннулируются в случае лишения права управления за нарушение ПДД.

Если право было приостановлено судом, оно восстанавливается только после сдачи теоретического и практического экзаменов, а также прохождения внеочередного медицинского осмотра.

А если основания для восстановления прав возникли позже чем через год, лицо в обязательном порядке снова сдает экзамены по высшей категории, указанной в его удостоверении.

Инклюзивность обучения водителей

Обновляются требования к подготовке инструкторов и аккредитации учебных заведений. В частности, предусматривается усиление навыков оказания доврачебной помощи, а также создание условий для обучения ветеранов и лиц с инвалидностью.

Перечень требований к аккредитованным учреждениям, а также квалификационные требования к инструкторам определяются Министерством внутренних дел (МВД) по согласованию с другими профильными министерствами (образования, транспорта, охраны труда).

Кабинет Министров Украины наделяется полномочиями устанавливать единые требования и утверждать типовые учебные программы для подготовки и переподготовки водителей.

В случае принятия законопроекта в Украине фактически сформируется новая транспортная политика, максимально приближенная к стандартам ЕС. Для водителей это будет означать новые категории транспорта, полную цифровизацию документов и более сложное восстановление прав. Владельцам мопедов, квадроциклов и другой легкой техники придется проверить соответствие своих транспортных средств обновленным техническим параметрам и категориям.

