Від категорій до повернень посвідчень, які забрав суд: в Україні переписують правила для водіїв

Кабінет міністрів прописав у законопроєкті кілька сценаріїв відновлення права на управляння транспортом.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 15200, який передбачає масштабні зміни до Закону «Про дорожній рух».

Документ пропонує доповнити закон новими статтями 15-2 – 15-5, які мають на меті гармонізувати українське законодавство з вимогами ЄС, зокрема Директиви 2025/2205, а також Віденської конвенції про дорожній рух.

Йдеться про оновлення класифікації категорій транспортних засобів із більш детальним врахуванням їх технічних характеристик, а також про посилення принципу поступового доступу до керування транспортом відповідних категорій.

Законопроєкт деталізує класифікацію транспортних засобів і вводить оновлену систему категорій водійських прав — від AM, A1, A2 до D, DE, а також категорій для трамваїв і тролейбусів.

Окрім того, уряд у статті 15-4 прописав правила припинення дії посвідчення водія та зупинення права на керування транспортними засобами, а також про посвідчення водія, яке вважається недійсним.

Окремий блок змін (стаття 15-5) стосується порядку відновлення права на керування транспортними засобами. Зокрема, після позбавлення такого права його відновлення можливе після складання теоретичного і практичного іспитів, а також проходження обов’язкового медичного огляду. Водночас у разі тимчасового обмеження або скасування відповідного рішення суду право може бути поновлено без повторного складання іспитів.

Важливо, що підходи зберігається, але законопроєкт систематизує правила.

Зокрема, у статті 15-1 зазначено наступне:

Право на керування транспортними засобами, дію якого зупинено у зв’язку з позбавленням особи права на керування транспортними засобами відповідно до вимог законодавства на строк позбавлення (крім випадків, коли особа має посвідчення водія, видане вперше), відновлюється з дня, наступного за днем закінчення строку позбавлення особи права на керування транспортними засобами, зазначеного в рішенні суду, яке набрало законної сили, та здійснюється за умови складення особою теоретичного, практичного іспитів, обов’язкового проходження позачергового медичного огляду, за результатами якого видано висновок про допущення за станом здоров’я до керування транспортними засобами відповідних категорій, який дійсний на дату складання теоретичного, практичного іспитів. У разі якщо особа мала право на керування транспортними засобами двох або більше категорій, теоретичний, практичний іспити складаються за вищою з них.

Право на керування транспортними засобами, дію якого зупинено у зв’язку з тимчасовим обмеженням особи у праві керування транспортними засобами відповідно до вимог законодавства, відновлюється з дня, наступного за днем закінчення строку тимчасового обмеження особи у праві керування транспортними засобами, зазначеного в рішенні суду, яке набрало законної сили або підлягає негайному виконанню, та здійснюється без складання особою теоретичного, практичного іспитів, проходження позачергового медичного огляду.

Право на керування транспортними засобами, дію якого зупинено у зв’язку з виявленням відповідно до вимог законодавства в особи медичних протипоказань до керування транспортними засобами відповідних категорій, а також непроходженням у встановленому порядку та строки періодичного або позачергового медичного огляду, відновлюється за умови обов’язкового проходження особою позачергового медичного огляду, за результатами якого видано висновок про допущення за станом здоров’я до керування транспортними засобами відповідних категорій без складання особою теоретичного, практичного іспитів.

Право на керування транспортними засобами, дію якого зупинено у зв’язку з позбавленням особи права на керування транспортними засобами або тимчасовим обмеженням особи у праві керування транспортними засобами відповідно до вимог законодавства на підставі рішення суду, яке скасовано, відновлюється з дня, наступного за днем набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення суду про позбавлення особи права на керування транспортними засобами або про тимчасове обмеження особи у праві керування транспортними засобами, та здійснюється без складання особою теоретичного, практичного іспитів, проходження позачергового медичного огляду.

Право на керування транспортними засобами, дію якого зупинено у зв’язку з тимчасовим обмеженням особи у праві керування транспортними засобами відповідно до вимог законодавства на підставі постанови державного виконавця, відновлюється з дня, наступного за днем винесення державним виконавцем постанови про закінчення виконавчого провадження або про скасування тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, та здійснюється без складання особою теоретичного, практичного іспитів, проходження позачергового медичного огляду.

У разі відновлення права на керування транспортними засобами особі за її заявою повертається посвідчення водія (крім випадків виявлення відповідно до вимог законодавства в особи медичних протипоказань до керування транспортними засобами відповідних категорій).

У разі, коли підстави для відновлення права на керування транспортними засобами, передбачені частинами другою –— п’ятою цієї статті, виникли більше ніж через один рік, посвідчення водія повертається особі за умови складення теоретичного, практичного іспитів на право керування транспортними засобами відповідних категорій, обов’язкового проходження особою позачергового медичного огляду, за результатами якого видано висновок про допущення за станом здоров’я до керування транспортними засобами відповідних категорій, який дійсний на дату складання теоретичного, практичного іспитів. Якщо в посвідченні водія зазначено дві або більше категорій на право керування транспортними засобами, теоретичний, практичний іспити складаються за вищою з категорій, зазначених у посвідченні водія, що повертається.

У разі зупинення права на керування транспортними засобами відповідної категорії у зв’язку з виявленням відповідно до вимог законодавства в особи медичних протипоказань теоретичний, практичний іспити складаються за кожною категорією транспортних засобів, до керування якими особу допущено.

