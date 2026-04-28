Кабмін переписує правила для водіїв: за що можуть забрати або зупинити право керування

Уряд пропонує реформу водійських посвідчень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 15200, який передбачає масштабні зміни до Закону «Про дорожній рух».

Документ пропонує доповнити закон новими статтями 15-2 – 15-5, які мають на меті гармонізувати українське законодавство з вимогами ЄС, зокрема Директиви 2025/2205, а також Віденської конвенції про дорожній рух.

Йдеться про оновлення класифікації категорій транспортних засобів із більш детальним врахуванням їх технічних характеристик, а також про посилення принципу поступового доступу до керування транспортом відповідних категорій.

Законопроєкт деталізує класифікацію транспортних засобів і вводить оновлену систему категорій водійських прав — від AM, A1, A2 до D, DE, а також категорій для трамваїв і тролейбусів.

Окрім того, уряд у статті 15-4 прописав правила припинення дії посвідчення водія та зупинення права на керування транспортними засобами, а також про посвідчення водія, яке вважається недійсним.

Зокрема, стаття передбачає наступне

Дія посвідчення водія припиняється в разі:

позбавлення особи, яка має посвідчення водія, видане вперше, права на керування транспортними засобами відповідно до вимог законодавства;

установлення факту оформлення та видачі посвідчення водія на підставі підроблених/недійсних/фіктивних документів (відомостей) або порушень/недотримання вимог законодавства під час складення/проведення теоретичного, практичного іспитів.

Право на керування транспортними засобами (дія посвідчення водія) зупиняється в разі:

позбавлення особи права на керування транспортними засобами відповідно до вимог законодавства на строк позбавлення (крім випадків, коли особа має посвідчення водія, видане вперше);

тимчасового обмеження особи у праві керування транспортними засобами відповідно до вимог законодавства;

виявлення відповідно до вимог законодавства в особи медичних протипоказань до керування транспортними засобами відповідних категорій, а також непроходження в установленому порядку та встановлені строки періодичного або позачергового медичного огляду.

Посвідчення водія вважається недійсним у разі:

позбавлення особи права на керування транспортними засобами відповідно до вимог законодавства, яка має посвідчення водія, видане вперше;

закінчення строку дії посвідчення водія, яким надано право на керування транспортними засобами відповідних категорій;

втрати, знищення чи викрадення посвідчення водія;

надходження до територіального органу Міністерства внутрішніх справ України інформації про видачу особі посвідчення водія іноземної держави;

обміну посвідчення водія;

невилучення в особи або нездачі особою посвідчення водія протягом 15 робочих днів із дня набрання законної сили рішенням суду про позбавлення особи права на керування транспортними засобами;

коли особа протягом року не з’явилася за отриманням посвідчення водія, виданого вперше;

коли особа протягом року не з’явилася за отриманням виготовленого посвідчення водія з дня виникнення підстав для його видачі або обміну.

Інформація про припинення дії посвідчення водія, про зупинення права на керування транспортними засобами, про посвідчення водія, яке вважається недійсним, вноситься територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України до Єдиного державного реєстру транспортних засобів із зазначенням підстав припинення дії посвідчення водія чи зупинення права на керування транспортними засобами.

Повідомлення про припинення дії посвідчення водія надсилається територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України рекомендованим поштовим відправленням на адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування), у якому зазначається інформація про підстави припинення дії посвідчення водія, необхідність здачі посвідчення водія протягом 15 робочих днів (крім випадків вилучення посвідчення водія поліцейським) до територіального органу Міністерства внутрішніх справ України, а також спосіб, порядок та строк оскарження відповідного рішення.

У разі виявлення посвідчення водія, яке, за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів, вважається недійсним або в разі виявлення, що дію посвідчення водія припинено або право особи на керування транспортними засобами зупинено, поліцейські вилучають таке посвідчення водія та надсилають його територіальному органу Міністерства внутрішніх справ України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.