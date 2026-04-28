Кабмин переписывает правила для водителей: за что могут лишить или приостановить право управления

Правительство предлагает реформу водительских удостоверений.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 15200, который предусматривает масштабные изменения в Закон «О дорожном движении».

Документ предлагает дополнить закон новыми статьями 15-2 – 15-5, которые направлены на гармонизацию украинского законодательства с требованиями ЕС, в частности Директивы 2025/2205, а также Венской конвенции о дорожном движении.

Речь идет об обновлении классификации категорий транспортных средств с более детальным учетом их технических характеристик, а также об усилении принципа постепенного доступа к управлению транспортом соответствующих категорий.

Законопроект детализирует классификацию транспортных средств и вводит обновленную систему категорий водительских прав — от AM, A1, A2 до D, DE, а также категорий для трамваев и троллейбусов.

Кроме того, правительство в статье 15-4 прописало правила прекращения действия водительского удостоверения и приостановления права на управление транспортными средствами, а также случаи, когда водительское удостоверение считается недействительным.

В частности, статья предусматривает следующее

Действие водительского удостоверения прекращается в случае:

лишения лица, имеющего водительское удостоверение, выданное впервые, права на управление транспортными средствами в соответствии с требованиями законодательства;

установления факта оформления и выдачи водительского удостоверения на основании поддельных/недействительных/фиктивных документов (сведений) или нарушений/несоблюдения требований законодательства при сдаче/проведении теоретического, практического экзаменов.

Право на управление транспортными средствами (действие водительского удостоверения) приостанавливается в случае:

лишения лица права на управление транспортными средствами в соответствии с требованиями законодательства на срок лишения (кроме случаев, когда лицо имеет водительское удостоверение, выданное впервые);

временного ограничения лица в праве управления транспортными средствами в соответствии с требованиями законодательства;

выявления в соответствии с требованиями законодательства у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами соответствующих категорий, а также непрохождения в установленном порядке и в установленные сроки периодического или внеочередного медицинского осмотра.

Водительское удостоверение считается недействительным в случае:

лишения лица права на управление транспортными средствами в соответствии с требованиями законодательства, которое имеет водительское удостоверение, выданное впервые;

истечения срока действия водительского удостоверения, которым предоставлено право на управление транспортными средствами соответствующих категорий;

утраты, уничтожения или кражи водительского удостоверения;

поступления в территориальный орган Министерства внутренних дел Украины информации о выдаче лицу водительского удостоверения иностранного государства;

обмена водительского удостоверения;

неизъятия у лица или несдачи лицом водительского удостоверения в течение 15 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении лица права на управление транспортными средствами;

когда лицо в течение года не явилось за получением водительского удостоверения, выданного впервые;

когда лицо в течение года не явилось за получением изготовленного водительского удостоверения со дня возникновения оснований для его выдачи или обмена.

Информация о прекращении действия водительского удостоверения, о приостановлении права на управление транспортными средствами, о водительском удостоверении, которое считается недействительным, вносится территориальным органом Министерства внутренних дел Украины в Единый государственный реестр транспортных средств с указанием оснований прекращения действия водительского удостоверения или приостановления права на управление транспортными средствами.

Уведомление о прекращении действия водительского удостоверения направляется территориальным органом Министерства внутренних дел Украины заказным почтовым отправлением на адрес задекларированного или зарегистрированного места проживания (пребывания), в котором указывается информация об основаниях прекращения действия водительского удостоверения, необходимость сдачи водительского удостоверения в течение 15 рабочих дней (кроме случаев изъятия водительского удостоверения полицейским) в территориальный орган Министерства внутренних дел Украины, а также способ, порядок и срок обжалования соответствующего решения.

В случае выявления водительского удостоверения, которое, по данным Единого государственного реестра транспортных средств, считается недействительным, или в случае выявления, что действие водительского удостоверения прекращено либо право лица на управление транспортными средствами приостановлено, полицейские изымают такое водительское удостоверение и направляют его в территориальный орган Министерства внутренних дел Украины.

