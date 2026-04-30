От категорий до возврата удостоверений, изъятых судом: в Украине переписывают правила для водителей

Кабинет министров прописал в законопроекте несколько сценариев восстановления права на управление транспортом.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 15200, который предусматривает масштабные изменения в Закон «О дорожном движении».

Документ предлагает дополнить закон новыми статьями 15-2 – 15-5, которые направлены на гармонизацию украинского законодательства с требованиями ЕС, в частности Директивы 2025/2205, а также Венской конвенции о дорожном движении.

Речь идет об обновлении классификации категорий транспортных средств с более детальным учетом их технических характеристик, а также об усилении принципа поэтапного доступа к управлению транспортом соответствующих категорий.

Законопроект детализирует классификацию транспортных средств и вводит обновленную систему категорий водительских прав — от AM, A1, A2 до D, DE, а также категории для трамваев и троллейбусов.

Кроме того, правительство в статье 15-4 прописало правила прекращения действия водительского удостоверения и приостановления права на управление транспортными средствами, а также случаи, когда удостоверение считается недействительным.

Отдельный блок изменений (статья 15-5) касается порядка восстановления права на управление транспортными средствами. В частности, после лишения такого права его восстановление возможно после сдачи теоретического и практического экзаменов, а также прохождения обязательного медицинского осмотра. В то же время в случае временного ограничения или отмены соответствующего решения суда право может быть восстановлено без повторной сдачи экзаменов.

Важно, что подходы сохраняются, но законопроект систематизирует правила.

В частности, в статье 15-1 указано следующее:

Право на управление транспортными средствами, действие которого приостановлено в связи с лишением лица права на управление транспортными средствами в соответствии с требованиями законодательства на срок лишения (кроме случаев, когда лицо имеет водительское удостоверение, выданное впервые), восстанавливается со дня, следующего за днем окончания срока лишения лица права на управление транспортными средствами, указанного в вступившем в законную силу решении суда, и осуществляется при условии сдачи лицом теоретического и практического экзаменов, обязательного прохождения внеочередного медицинского осмотра, по результатам которого выдано заключение о допуске по состоянию здоровья к управлению транспортными средствами соответствующих категорий, действительное на дату сдачи теоретического и практического экзаменов. В случае если лицо имело право на управление транспортными средствами двух или более категорий, теоретический и практический экзамены сдаются по высшей из них.

Право на управление транспортными средствами, действие которого приостановлено в связи с временным ограничением лица в праве управления транспортными средствами в соответствии с требованиями законодательства, восстанавливается со дня, следующего за днем окончания срока временного ограничения лица в праве управления транспортными средствами, указанного в вступившем в законную силу решении суда или подлежащего немедленному исполнению, и осуществляется без сдачи лицом теоретического и практического экзаменов, прохождения внеочередного медицинского осмотра.

Право на управление транспортными средствами, действие которого приостановлено в связи с выявлением в соответствии с требованиями законодательства у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами соответствующих категорий, а также непрохождением в установленном порядке и сроки периодического или внеочередного медицинского осмотра, восстанавливается при условии обязательного прохождения лицом внеочередного медицинского осмотра, по результатам которого выдано заключение о допуске по состоянию здоровья к управлению транспортными средствами соответствующих категорий без сдачи лицом теоретического и практического экзаменов.

Право на управление транспортными средствами, действие которого приостановлено в связи с лишением лица права на управление транспортными средствами или временным ограничением лица в праве управления транспортными средствами в соответствии с требованиями законодательства на основании решения суда, которое отменено, восстанавливается со дня, следующего за днем вступления в законную силу решения суда об отмене решения суда о лишении лица права на управление транспортными средствами или о временном ограничении лица в праве управления транспортными средствами, и осуществляется без сдачи лицом теоретического и практического экзаменов, прохождения внеочередного медицинского осмотра.

Право на управление транспортными средствами, действие которого приостановлено в связи с временным ограничением лица в праве управления транспортными средствами в соответствии с требованиями законодательства на основании постановления государственного исполнителя, восстанавливается со дня, следующего за днем вынесения государственным исполнителем постановления об окончании исполнительного производства или об отмене временного ограничения должника в праве управления транспортными средствами, и осуществляется без сдачи лицом теоретического и практического экзаменов, прохождения внеочередного медицинского осмотра.

В случае восстановления права на управление транспортными средствами лицу по его заявлению возвращается водительское удостоверение (кроме случаев выявления в соответствии с требованиями законодательства у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами соответствующих категорий).

В случае, если основания для восстановления права на управление транспортными средствами, предусмотренные частями второй – пятой этой статьи, возникли более чем через один год, водительское удостоверение возвращается лицу при условии сдачи теоретического и практического экзаменов на право управления транспортными средствами соответствующих категорий, обязательного прохождения лицом внеочередного медицинского осмотра, по результатам которого выдано заключение о допуске по состоянию здоровья к управлению транспортными средствами соответствующих категорий, действительное на дату сдачи теоретического и практического экзаменов. Если в водительском удостоверении указаны две или более категории на право управления транспортными средствами, теоретический и практический экзамены сдаются по высшей из категорий, указанных в возвращаемом водительском удостоверении.

В случае приостановления права на управление транспортными средствами соответствующей категории в связи с выявлением у лица медицинских противопоказаний теоретический и практический экзамены сдаются по каждой категории транспортных средств, к управлению которыми лицо допущено.

