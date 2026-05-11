МТСБУ закликало комітет Ради не підтримувати законопроєкт про зміну початку строку дії автоцивілки

16:02, 11 травня 2026
Фото: mtsbu.ua
Моторне (транспортне) страхове бюро України повідомило, що звернулося до профільного комітету Верховної Ради України із закликом не підтримувати проєкт закону №15211 «Про внесення змін до статті 11 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” щодо уточнення моменту набрання чинності договором страхування».

Законопроєктом пропонується змінити порядок набрання чинності внутрішніми договорами ОСЦПВ та міжнародними договорами страхування «Зелена картка». На думку МТСБУ, запропоновані зміни суперечать законодавству України та правилам функціонування Міжнародної системи автомобільного страхування “Зелена картка”.

Документ передбачає дві ключові зміни:

  1. Пропозиція змін щодо процесу укладення договору ОСЦПВ

Законопроєктом пропонується запровадити новий термін – «час оформлення договору страхування», який визначається як фактичний час реєстрації електронного поліса або момент підписання паперового страхового поліса.

У МТСБУ наголошують, що така норма суперечить законодавству. З 1 січня 2026 року частиною першою статті 11 Закону №3720-ІХ прямо передбачено, що договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності укладається виключно в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи, електронну ідентифікацію та електронну комерцію.

Таким чином, будь-які згадки у законопроєкті про “підписання паперового поліса” є юридично некоректними, оскільки паперова форма договору ОСЦПВ більше не передбачена чинним законодавством України.

Крім того, відповідно до частини четвертої статті 11 Закону №3720-ІХ страховий поліс та страховий сертифікат “Зелена картка” можуть бути сформовані лише після внесення відповідного запису до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ, тобто укладення електронного договору страхування.

Також, відповідно до статті 9 Закону №3720-ІХ, чинність договору ОСЦПВ підтверджується виключно інформацією, що міститься у Єдиній централізованій базі даних МТСБУ.

  1. Пропозиція щодо зміни моменту початку дії договорів «Зелена картка»

Законопроєктом також фактично пропонується скасувати чинне правило, відповідно до якого міжнародний договір страхування «Зелена картка» набирає чинності не раніше 00:00 доби, наступної після його оформлення та внесення до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ.

МТСБУ підкреслює, що така зміна суперечить правилам міжнародної системи «Зелена картка», учасником якої є Україна.

Функціонування міжнародної системи страхування «Зелена картка» здійснюється відповідно до правил Ради Бюро «Зелена картка». Зокрема, Пояснювальний меморандум до Процедурних правил (Explanatory Memorandum to the Internal Regulations) визначає, що термін дії страхового сертифіката «Зелена картка» має охоплювати повні календарні дні (00:00–24:00) та не може встановлюватися у вигляді конкретних годин чи хвилин певного дня початку дії страхового покриття. Таким чином:

  • страховий сертифікат «Зелена картка» має діяти повними календарними днями;
  • початок дії договору не може визначатися конкретною годиною чи хвилиною;
  • дати початку та завершення дії договору включаються повністю.

«Саме цими вимогами такої міжнародної системи обумовлене чинне правило, за яким міжнародний договір страхування “Зелена картка” починає діяти не раніше 00:00 наступної доби після його оформлення.

МТСБУ наголошує, що запропоновані зміни можуть створити ризики для належного функціонування українського сегмента міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», а також призвести до невідповідності зобов’язанням України перед ЄС у сфері автомобільного страхування.

У зв’язку з цим МТСБУ закликає народних депутатів України відхилити законопроєкт №15211», - заявили у Бюро.

Судово-юридична газета

