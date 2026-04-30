Відкладену дію міжнародної страховки скасують: водії на кордоні зможуть одразу використовувати «Зелену картку»

Новий законопроєкт дозволить водіям використовувати міжнародну страховку одразу після придбання.

Перетин кордону на автомобілі — це процедура, успіх якої залежить від оперативної роботи пунктів пропуску та точності розрахунку часу. Проте технічні нюанси страхування часто ставали штучним бар'єром, що змушував водіїв годинами чекати на нейтральній смузі. У Верховній Раді пропонують синхронізувати юридичні норми з цифровими вимогами, зробивши процес страхування максимально швидким та зручним.

Введений у дію з 1 січня 2025 року новий Закон про ОСЦПВ приніс не лише позитивні зміни, а й логістичну проблему — обов'язкову відстрочку дії міжнародної страховки до наступної доби. У Верховній Раді пропонують змінити правила дії міжнародного автострахування «Зелена картка», усунувши відкладену активацію поліса, яка створює проблеми для водіїв на кордоні.

Йдеться про законопроєкт № 15211, який передбачає внесення змін до статті 11 Закону України про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників. Необхідність змін пояснюють практичними проблемами, які виникли після введення нових правил у 2025 році. Через відкладену активацію поліса водії часто змушені чекати кілька годин на кордоні, доки настане наступна календарна доба, що призводить до заторів і ускладнює роботу пунктів пропуску.

Документ пропонує відмовитися від чинної норми, за якою поліс міжнародного страхування починає діяти лише з 00:00 наступної доби після його оформлення. Згідно з новою моделлю, страховий договір набуватиме чинності одразу після оформлення та реєстрації в базі Моторно транспортного бюро.

Часом оформлення вважається фактичний час реєстрації електронного поліса або час підписання паперового бланка, що фіксується безпосередньо у страховому полісі. Якщо сторони за згодою визначили більш пізній термін початку дії, діє дата, вказана в договорі.

У разі ухвалення законопроєкту очікується повернення принципу день-у-день, коли поліс починає діяти одразу після придбання. Це також має сприяти цифровізації процесу, адже страховики повинні забезпечити технічну можливість миттєвої реєстрації договору в системі.

Водночас при пікових навантаженнях можливі технічні збої в базі МТСБУ, що може спричинити розбіжності між фактичним часом оплати поліса та моментом його юридичної активації.

