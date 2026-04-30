Отложенное действие международной страховки отменят: водители на границе смогут сразу использовать «Зеленую карту»

11:59, 30 апреля 2026
Новый законопроект позволит водителям использовать международную страховку сразу после приобретения.
Пересечение границы на автомобиле – это процедура, успех которой зависит от оперативной работы пунктов пропуска и точности расчета времени. Однако технические нюансы страхования часто становились искусственным барьером, заставлявшим водителей часами ждать на нейтральной полосе. В Верховной Раде предлагают синхронизировать юридические нормы с цифровыми требованиями, сделав процесс страхования максимально быстрым и удобным.

Введенный в действие с 1 января 2025 года новый Закон об ОСАГО принес не только позитивные изменения, но и логистическую проблему — обязательную отсрочку действия международной страховки до следующих суток. В Верховной Раде предлагают изменить правила действия международного автострахования «Зеленая карта», устранив отложенную активацию полиса, которая создает проблемы для водителей на границе.

Речь идет о законопроекте № 15211, который предусматривает внесение изменений в статью 11 Закона Украины об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев. Необходимость изменений объясняют практическим проблемами, возникшими после введения новых правил в 2025 году. Из-за отложенной активации полиса водители часто вынуждены ждать несколько часов на границе, пока наступят следующие календарные сутки, что приводит к пробкам и усложняет работу пунктов пропуска.

Документ предлагает отказаться от действующей нормы, согласно которой полис международного страхования начинает действовать только с 00:00 следующих суток после его оформления. Согласно новой модели, страховой договор будет вступать в силу сразу после оформления и регистрации в базе Моторного транспортного бюро.

Временем оформления считается фактическое время регистрации электронного полиса или время подписания бумажного бланка, которое фиксируется непосредственно в страховом полисе. Если стороны по согласию определили более поздний срок начала действия, действует дата, указанная в договоре.

В случае принятия законопроекта ожидается возвращение принципа день-в-день, когда полис начинает действовать сразу после приобретения. Это также должно способствовать цифровизации процесса, так как страховщики должны обеспечить техническую возможность мгновенной регистрации договора в системе.

В то же время при пиковых нагрузках возможны технические сбои в базе МТСБУ, что может вызвать расхождения между фактическим временем оплаты полиса и моментом его юридической активации.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ЕСПЧ признал незаконным обыск из-за размытого постановления, дающего следователям неограниченную свободу усмотрения

Нечеткие формулировки и отсутствие перечня доказательств могут превратить следственное действие в формальную и незаконную процедуру.

Рада перезапустила рынок факторинга: ГК больше не регулирует услугу — что изменится для бизнеса

Факторинг вывели из ГК и переводят под специальный закон для унификации рынка.

Украина требует от Израиля ареста российского судна PANORMITIS с похищенным зерном

Дело судна PANORMITIS, перевозившего краденое украинское зерно в Израиль, открывает новый этап в применении украинской юрисдикции за рубежом.

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

