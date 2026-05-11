МТСБУ призвало комитет Рады не поддерживать законопроект об изменении начала срока действия автогражданки

Законопроектом предлагается изменить порядок вступления в силу внутренних договоров ОСАГО и международных договоров страхования «Зеленая карта».

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины сообщило, что обратилось к профильному комитету Верховной Рады Украины с призывом не поддерживать проект закона №15211 «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств” относительно уточнения момента вступления в силу договора страхования».

Законопроектом предлагается изменить порядок вступления в силу внутренних договоров ОСАГО и международных договоров страхования «Зеленая карта». По мнению МТСБУ, предложенные изменения противоречат законодательству Украины и правилам функционирования Международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта».

Документ предусматривает два ключевых изменения:

1. Предложение изменений относительно процесса заключения договора ОСАГО

Законопроектом предлагается ввести новый термин — «время оформления договора страхования», который определяется как фактическое время регистрации электронного полиса или момент подписания бумажного страхового полиса.

В МТСБУ подчеркивают, что такая норма противоречит законодательству. С 1 января 2026 года частью первой статьи 11 Закона №3720-ІХ прямо предусмотрено, что договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности заключается исключительно в электронной форме с соблюдением требований законодательства об электронных документах, электронной идентификации и электронной коммерции.

Таким образом, любые упоминания в законопроекте о «подписании бумажного полиса» являются юридически некорректными, поскольку бумажная форма договора ОСАГО больше не предусмотрена действующим законодательством Украины.

Кроме того, в соответствии с частью четвертой статьи 11 Закона №3720-ІХ страховой полис и страховой сертификат «Зеленая карта» могут быть сформированы только после внесения соответствующей записи в Единую централизованную базу данных МТСБУ, то есть после заключения электронного договора страхования.

Также, согласно статье 9 Закона №3720-ІХ, действие договора ОСАГО подтверждается исключительно информацией, содержащейся в Единой централизованной базе данных МТСБУ.

2. Предложение относительно изменения момента начала действия договоров «Зеленая карта»

Законопроектом также фактически предлагается отменить действующее правило, согласно которому международный договор страхования «Зеленая карта» вступает в силу не ранее 00:00 суток, следующих после его оформления и внесения в Единую централизованную базу данных МТСБУ.

МТСБУ подчеркивает, что такое изменение противоречит правилам международной системы «Зеленая карта», участником которой является Украина.

Функционирование международной системы страхования «Зеленая карта» осуществляется в соответствии с правилами Совета Бюро «Зеленая карта». В частности, Пояснительный меморандум к Процедурным правилам (Explanatory Memorandum to the Internal Regulations) определяет, что срок действия страхового сертификата «Зеленая карта» должен охватывать полные календарные дни (00:00–24:00) и не может устанавливаться в виде конкретных часов или минут определенного дня начала действия страхового покрытия. Таким образом:

страховой сертификат «Зеленая карта» должен действовать полными календарными днями;

начало действия договора не может определяться конкретным часом или минутой;

даты начала и завершения действия договора включаются полностью.

«Именно этими требованиями международной системы обусловлено действующее правило, согласно которому международный договор страхования “Зеленая карта” начинает действовать не ранее 00:00 следующих суток после его оформления.

МТСБУ подчеркивает, что предложенные изменения могут создать риски для надлежащего функционирования украинского сегмента международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта», а также привести к несоответствию обязательствам Украины перед ЕС в сфере автомобильного страхования.

В связи с этим МТСБУ призывает народных депутатов Украины отклонить законопроект №15211», — заявили в Бюро.

