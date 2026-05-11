  1. Законодательство
  2. / В Украине

МТСБУ призвало комитет Рады не поддерживать законопроект об изменении начала срока действия автогражданки

16:02, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроектом предлагается изменить порядок вступления в силу внутренних договоров ОСАГО и международных договоров страхования «Зеленая карта».
МТСБУ призвало комитет Рады не поддерживать законопроект об изменении начала срока действия автогражданки
Фото: mtsbu.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины сообщило, что обратилось к профильному комитету Верховной Рады Украины с призывом не поддерживать проект закона №15211 «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств” относительно уточнения момента вступления в силу договора страхования».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроектом предлагается изменить порядок вступления в силу внутренних договоров ОСАГО и международных договоров страхования «Зеленая карта». По мнению МТСБУ, предложенные изменения противоречат законодательству Украины и правилам функционирования Международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта».

Документ предусматривает два ключевых изменения:

1. Предложение изменений относительно процесса заключения договора ОСАГО

Законопроектом предлагается ввести новый термин — «время оформления договора страхования», который определяется как фактическое время регистрации электронного полиса или момент подписания бумажного страхового полиса.

В МТСБУ подчеркивают, что такая норма противоречит законодательству. С 1 января 2026 года частью первой статьи 11 Закона №3720-ІХ прямо предусмотрено, что договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности заключается исключительно в электронной форме с соблюдением требований законодательства об электронных документах, электронной идентификации и электронной коммерции.

Таким образом, любые упоминания в законопроекте о «подписании бумажного полиса» являются юридически некорректными, поскольку бумажная форма договора ОСАГО больше не предусмотрена действующим законодательством Украины.

Кроме того, в соответствии с частью четвертой статьи 11 Закона №3720-ІХ страховой полис и страховой сертификат «Зеленая карта» могут быть сформированы только после внесения соответствующей записи в Единую централизованную базу данных МТСБУ, то есть после заключения электронного договора страхования.

Также, согласно статье 9 Закона №3720-ІХ, действие договора ОСАГО подтверждается исключительно информацией, содержащейся в Единой централизованной базе данных МТСБУ.

 2. Предложение относительно изменения момента начала действия договоров «Зеленая карта»

Законопроектом также фактически предлагается отменить действующее правило, согласно которому международный договор страхования «Зеленая карта» вступает в силу не ранее 00:00 суток, следующих после его оформления и внесения в Единую централизованную базу данных МТСБУ.

МТСБУ подчеркивает, что такое изменение противоречит правилам международной системы «Зеленая карта», участником которой является Украина.

Функционирование международной системы страхования «Зеленая карта» осуществляется в соответствии с правилами Совета Бюро «Зеленая карта». В частности, Пояснительный меморандум к Процедурным правилам (Explanatory Memorandum to the Internal Regulations) определяет, что срок действия страхового сертификата «Зеленая карта» должен охватывать полные календарные дни (00:00–24:00) и не может устанавливаться в виде конкретных часов или минут определенного дня начала действия страхового покрытия. Таким образом:

  • страховой сертификат «Зеленая карта» должен действовать полными календарными днями;
  • начало действия договора не может определяться конкретным часом или минутой;
  • даты начала и завершения действия договора включаются полностью.

«Именно этими требованиями международной системы обусловлено действующее правило, согласно которому международный договор страхования “Зеленая карта” начинает действовать не ранее 00:00 следующих суток после его оформления.

МТСБУ подчеркивает, что предложенные изменения могут создать риски для надлежащего функционирования украинского сегмента международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта», а также привести к несоответствию обязательствам Украины перед ЕС в сфере автомобильного страхования.

В связи с этим МТСБУ призывает народных депутатов Украины отклонить законопроект №15211», — заявили в Бюро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

страховка автомобиль

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]