Военнослужащим гарантируют сохранение работы и зачисление службы в стаж — решение Рады

Верховная Рада поддержала законопроект № 13646 об усилении социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Документ предусматривает ряд гарантий для граждан, проходящих военную службу.

Принятые изменения предусматривают сохранение рабочего места и должности за работниками, которые были призваны или направлены на военную службу. Трудовые гарантии будут действовать на весь период службы.

Кроме того, предусмотрена выплата денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного и дополнительного отпуска.

Также закон уточняет вопросы социальной защиты и пенсионных прав: время прохождения военной службы будет засчитываться в трудовой стаж.

Основные положения Закона:

Сохранение рабочего места и зарплаты — работники, призванные или направленные на военную службу, сохраняют своё место работы и должность на время службы.

Денежная компенсация — за неиспользованные дни ежегодного и дополнительного отпуска выплачивается компенсация.

Социальная защита и пенсионные права — время службы засчитывается в трудовой стаж, страховой стаж и выслугу лет для назначения пенсий и льгот.

Материальная поддержка семей — члены семей военнослужащих имеют преимущественное право на трудоустройство, денежную помощь при переезде, оплату больничных и единовременную помощь в случае гибели или ранения военнослужащего.

Дополнительные гарантии для военнослужащих, освобождённых из плена или интернированных — сохранение выплат, материальная помощь во время лечения, компенсации за длительный стационарный уход.

Порядок предоставления помощи при ранениях и гибели — установлены максимальные размеры единовременных выплат (до 15 млн грн) и порядок их начисления для военнослужащих и служб гражданской защиты.

Закон комплексно усиливает социальные гарантии и трудовые права военнослужащих и членов их семей в период военного положения и особых периодов, обеспечивая их финансовую стабильность и защиту от потери работы.

