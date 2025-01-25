Оператор lifecell повысит тарифы для абонентов в феврале

Пересмотр цен не будет касаться новых клиентов, которые перенесли свой номер в lifecell с декабря.

Источник фото: Униан / Тис Николай

Стоимость тарифов оператора lifecell поднимется в феврале. Об этом сообщил CEO DVL («Датагрупп», «Воля» и lifecell) Михаил Шелемба, пишет Forbes Ukraine.

«К сожалению, вынужденное изменение цен для имеющихся абонентов будет. Оно пройдет уже в феврале», - сказал Михаил Шелемба.

В числе причин он называет рост стоимости электроэнергии.

«Рост стоимости электроэнергии почувствовали все операторы. За прошлый год она выросла почти вдвое. В этом году мы закладываем 2,3 млрд грн расходов на это», — добавил Шелемба.

«Благодаря оптимизации затрат, мы это сделаем вполовину меньше от того, чего требуют экономические условия. В последний раз для имеющихся абонентов цена росла почти полтора года назад, и то не для всех, а только для 15% базы», ​​– рассказал CEO DVL.

Отмечается, что пересмотр цен не будет касаться новых клиентов, которые перенесли свой номер в lifecell с декабря. Они имели возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца текущего года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.