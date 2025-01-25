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В Украине искусственный интеллект будет привлекут для поиска вакансий безработным

19:46, 25 января 2025
Для поиска работы безработным применят ИИ.
В Украине искусственный интеллект будет привлекут для поиска вакансий безработным
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Министерство экономики сосредотачивает свою работу на внедрении искусственного интеллекта (ИИ) для поиска вакансий украинцам.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, Институт глобальных изменений Тони Блэра исследовал рынок труда в Украине и презентовал 9 направлений, которые могут способствовать увеличению занятости и экономической активности населения. Среди основных категорий людей, на которых фокусируется исследование: молодежь, женщины, люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, находящиеся под временной защитой за границей украинцы, а также экономически неактивное население.

По словам Татьяны Бережной, в настоящее время работа сосредоточена на трех основных направлениях:

  • внедрение технологий на рынке труда, вовлечение ИИ в процессы поиска вакансий и кадров;
  • преодоление препятствий для трудоустройства женщин;
  • переобучение и овладение новыми профессиями.

Также исследование показывает, что в настоящее время 37% безработных людей в Украине готовы сменить профессию или пройти переобучение.

Раньше мы писали, что Минэкономики хочет переучить и отправить на работу сотни тысяч «экономически неактивных» украинцев.

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Минэкономики искусственный интеллект

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