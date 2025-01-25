В Украине искусственный интеллект будет привлекут для поиска вакансий безработным

Министерство экономики сосредотачивает свою работу на внедрении искусственного интеллекта (ИИ) для поиска вакансий украинцам.
По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, Институт глобальных изменений Тони Блэра исследовал рынок труда в Украине и презентовал 9 направлений, которые могут способствовать увеличению занятости и экономической активности населения. Среди основных категорий людей, на которых фокусируется исследование: молодежь, женщины, люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, находящиеся под временной защитой за границей украинцы, а также экономически неактивное население.
По словам Татьяны Бережной, в настоящее время работа сосредоточена на трех основных направлениях:
Также исследование показывает, что в настоящее время 37% безработных людей в Украине готовы сменить профессию или пройти переобучение.
Раньше мы писали, что Минэкономики хочет переучить и отправить на работу сотни тысяч «экономически неактивных» украинцев.
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