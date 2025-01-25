Netflix объявил о повышении тарифов в ряде стран

Пользователей ждут повышенные тарифы.

Источник фото: Souvik Banerjee / Unsplash

Стриминговый сервис Netflix анонсировал повышение тарифов в США, Канаде, Аргентине и Португалии. Как пишет Forbes Ukraine, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как отмечается, Netflix уже повысил цены в Италии и Испании. В последний раз в США цены повышались в октябре 2023 года.

Сервис привлек 18,9 млн новых подписчиков в 4 квартале 2024 года, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как указывается, Netflix также ввел новый план для борьбы с обменом паролями, позволяя добавлять члена за $8,99 (план без рекламы) или $6,99 (план с рекламой).

Ранее мы писали, что на Netflix подали в суд и обвинили в плагиате из-за сериала «Игра в кальмара» — в чем дело.

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