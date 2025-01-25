В Ирпене произошел взрыв в многоэтажке – фото

Взрыв произошел в квартире на 7-м этаже 10-ти этажного дома.

На Киевщине прогремел взрыв в многоэтажке Ирпеня. Как сообщили в ГСЧС, информация о случившемся поступила утром 25 января в 09:05.

Взрыв произошел в квартире на 7-м этаже 10-ти этажного дома.

На месте происшествия спасатели установили, что произошел взрыв, по внешним признакам огня и дыма не обнаружено. К счастью, обошлось без травмированных и погибших.

Что стало причиной взрыва в ГСЧС, не сообщили. На фото видно, что окна нет. Также пострадала комната, однако холодильник стоит на месте без каких-либо повреждений.

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