Netflix оголосив про підвищення тарифів у низці країн

На користувачів чекають підвищені тарифи.

Джерело фото: Souvik Banerjee / Unsplash

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував підвищення тарифів у США, Канаді, Аргентині та Португалії. Як пише Forbes Ukraine, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Як зазначається, Netflix вже підвищив ціни в Італії та Іспанії. В останній раз в США ціни підвищувалися в жовтні 2023 року.

Сервіс залучив 18,9 млн нових підписників у 4 кварталі 2024 року, що на 44% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як вказується, Netflix також запровадив новий план для боротьби з обміном паролями, дозволяючи додавати члена за $8,99 (план без реклами) або за $6,99 (план з рекламою).

Раніше ми писали, що на Netflix подали до суду та звинуватили у плагіаті через серіал «Гра в кальмара» — в чому справа.

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