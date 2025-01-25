В Україні штучний інтелект залучать для пошуку вакансій безробітним

Міністерство економіки зосереджує свою роботу на впровадженні штучного інтелекту (ШІ) для пошуку вакансій українцям.
За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, Інститут глобальних змін Тоні Блера дослідив ринок праці в Україні та презентував 9 напрямків, які можуть сприяти збільшенню зайнятості та економічної активності населення. Серед основних категорій людей, на яких фокусується дослідження: молодь, жінки, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, українці, які перебувають під тимчасовим захистом за кордоном, а також економічно неактивне населення.
За словами Тетяни Бережної, наразі робота зосереджена на трьох основних напрямках:
Також дослідження показує, що наразі 37% безробітних людей в Україні готові змінити професію чи пройти перенавчання.
Раніше ми писали, що Мінекономіки хоче перевчити і відправити на роботу сотні тисяч «економічно неактивних» українців.
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