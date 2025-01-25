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В Україні штучний інтелект залучать для пошуку вакансій безробітним

19:46, 25 січня 2025
Для пошуку роботи безробітним застосують ШІ.
В Україні штучний інтелект залучать для пошуку вакансій безробітним
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Міністерство економіки зосереджує свою роботу на впровадженні штучного інтелекту (ШІ) для пошуку вакансій українцям.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, Інститут глобальних змін Тоні Блера дослідив ринок праці в Україні та презентував 9 напрямків, які можуть сприяти збільшенню зайнятості та економічної активності населення. Серед основних категорій людей, на яких фокусується дослідження: молодь, жінки, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, українці, які перебувають під тимчасовим захистом за кордоном, а також економічно неактивне населення.

За словами Тетяни Бережної, наразі робота зосереджена на трьох основних напрямках:

  • впровадження технологій на ринку праці, залучення ШІ до процесів пошуку вакансій та кадрів;
  • подолання перешкод для працевлаштування жінок;
  • перенавчання та опанування нових професій.

Також дослідження показує, що наразі 37% безробітних людей в Україні готові змінити професію чи пройти перенавчання.

Раніше ми писали, що Мінекономіки хоче перевчити і відправити на роботу сотні тисяч «економічно неактивних» українців.

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Мінекономіки штучний інтелект

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