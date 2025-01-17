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Минэкономики хочет переучить и отправить на работу сотни тысяч «экономически неактивных» украинцев

18:30, 17 января 2025
Результаты исследования показали, что сегодня 12,5 миллионов украинцев являются экономически неактивными.
Минэкономики хочет переучить и отправить на работу сотни тысяч «экономически неактивных» украинцев
Источник фото: Shutterstock
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Министерство экономики Украины хочет привлечь на рынок труда сотни тысяч экономически неактивных украинцев, предоставив им возможность овладеть новой актуальной профессией, переквалифицироваться или повысить профессиональный уровень. Об этом отметила заместительница Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, результаты исследования показали, что сегодня 13,3 миллиона украинцев работают, еще около миллиона активно ищут работу и готовы начать работать в ближайшее время. В то же время 12,5 миллионов украинцев являются экономически неактивными. В частности, это люди, которые не могут найти подходящую работу по своей профессии или за неимением необходимых навыков или образования.

«В этой группе также студенты, люди, ведущие домашнее хозяйство, пенсионеры, которые вышли на пенсию по возрасту, но могли бы еще работать, находящиеся в декретном отпуске женщины, люди с инвалидностью. Это именно те люди, которых можно привлечь на рынок труда, предоставив им возможность овладеть новой актуальной на сегодняшний день профессией, переквалифицироваться, повысить профессиональный уровень», — отметила Татьяна Бережная.

По ее словам, украинцы могут сделать это благодаря учебным программам, введенным Правительством, в частности, в центрах профтехобразования Госслужбы занятости.

Как указывает должностница, ежегодно центры способны подготовить около двухсот тысяч специалистов, в которых нуждается бизнес.

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Минэкономики

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