Ударил головой о стену — в Житомирской области судили мужчину, который убил кота

Свои действия он объяснил тем, что хотел отогнать назойливого кота, который бросался на мясо, которое он только что принес.

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области вынес приговор 52-летнему мужчине, которого признал виновным в жестоком обращении с животным и назначил наказание – полтора года ограничения свободы с испытательным сроком 1 год. Мера пресечения обвиняемому не избиралась. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд в открытом судебном заседании, обвиняемый - житель одного из сел Бердичевского района в ноябре прошлого года, находясь поздно вечером в доме потерпевшей, жестоко повел себя с ее котом: взяв за хвост, ударил им о стену и выбросил на улицу. Из-за полученных травм животное погибло. Обвиняемый признал свою вину, искренне каялся и уверял суд, что не хотел причинять четырехлапого страдания. А поступил так, потому что хотел отогнать назойливого кота, который бросался на мясо, которое человек только что принес.

Назначая вид и меру наказания, суд, среди прочего, учел, что обвиняемый совершил уголовное правонарушение, мужчина ранее не судим, не работает, по месту жительства характеризуется с отрицательной стороны за его агрессивное поведение, склонность к конфликтам и злоупотребление спиртными напитками. Его искреннее покаяние суд признал смягчающим обстоятельством.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней (дело № 274/9585/24).

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