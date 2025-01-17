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Ударил головой о стену — в Житомирской области судили мужчину, который убил кота

18:13, 17 января 2025
Свои действия он объяснил тем, что хотел отогнать назойливого кота, который бросался на мясо, которое он только что принес.
Ударил головой о стену — в Житомирской области судили мужчину, который убил кота
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Бердичевский горрайонный суд Житомирской области вынес приговор 52-летнему мужчине, которого признал виновным в жестоком обращении с животным и назначил наказание – полтора года ограничения свободы с испытательным сроком 1 год. Мера пресечения обвиняемому не избиралась. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд в открытом судебном заседании, обвиняемый - житель одного из сел Бердичевского района в ноябре прошлого года, находясь поздно вечером в доме потерпевшей, жестоко повел себя с ее котом: взяв за хвост, ударил им о стену и выбросил на улицу. Из-за полученных травм животное погибло. Обвиняемый признал свою вину, искренне каялся и уверял суд, что не хотел причинять четырехлапого страдания. А поступил так, потому что хотел отогнать назойливого кота, который бросался на мясо, которое человек только что принес.

Назначая вид и меру наказания, суд, среди прочего, учел, что обвиняемый совершил уголовное правонарушение, мужчина ранее не судим, не работает, по месту жительства характеризуется с отрицательной стороны за его агрессивное поведение, склонность к конфликтам и злоупотребление спиртными напитками. Его искреннее покаяние суд признал смягчающим обстоятельством.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней (дело № 274/9585/24).

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