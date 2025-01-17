Полиция расследует подделку решения ВВК для незаконного выезда экс-главы КП «Киевский метрополитен»

Подозреваемый в коррупции экс-глава метрополитена незаконно выехал на основе фальшивых документов.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичная полиция расследует подделку решения военно-больничной комиссии (ВВК), которое стало основанием для незаконного выезда бывшего руководителя КП «Киевский метрополитен» из Украины. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Экс-глава метрополитена является подозреваемым по уголовному делу по статье 367 УК Украины из-за служебной халатности, которая привела к аварийной ситуации на синей линии метро в декабре 2023 года. Тогда между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» произошло подтопление тоннелей, что привело к значительным убыткам для городского бюджета.

В ходе расследования оказалось, что чиновник не оценивал риски возникновения аварий на объектах метрополитена, а также не принимал надлежащих мер для обеспечения безопасности станций. Его халатность привела к закрытию поврежденных станций и убытков на сумму более 138,5 млн грн.

В рамках дальнейшего досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемый незаконно выехал за границу на основе поддельного решения ВВК, которое свидетельствовало о наличии у него неизлечимой болезни. Это решение было отменено Центральной военной врачебной комиссией по ходатайству следствия.

Полиция провела обыск в помещении КП «Киевский метрополитен», где изъяла документацию, которая станет доказательством по делу. Следователи также устанавливают лиц, которые способствовали подозреваемому в подготовке фиктивных документов. За подделку документов предусмотрена санкция до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель киевского метро Виктор Брагинский выехал из Украины с поддельным заключением ВВК.

Напомним, экс-руководителя киевского метро Виктора Брагинского объявили в розыск.

Добавим, экс-начальник метро Киева Брагинский сложил свои депутатские полномочия в Киевсовете.

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