Практика судов
  1. В Украине

Полиция расследует подделку решения ВВК для незаконного выезда экс-главы КП «Киевский метрополитен»

14:43, 17 января 2025
Подозреваемый в коррупции экс-глава метрополитена незаконно выехал на основе фальшивых документов.
Полиция расследует подделку решения ВВК для незаконного выезда экс-главы КП «Киевский метрополитен»
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Столичная полиция расследует подделку решения военно-больничной комиссии (ВВК), которое стало основанием для незаконного выезда бывшего руководителя КП «Киевский метрополитен» из Украины. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Экс-глава метрополитена является подозреваемым по уголовному делу по статье 367 УК Украины из-за служебной халатности, которая привела к аварийной ситуации на синей линии метро в декабре 2023 года. Тогда между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» произошло подтопление тоннелей, что привело к значительным убыткам для городского бюджета.

В ходе расследования оказалось, что чиновник не оценивал риски возникновения аварий на объектах метрополитена, а также не принимал надлежащих мер для обеспечения безопасности станций. Его халатность привела к закрытию поврежденных станций и убытков на сумму более 138,5 млн грн.

В рамках дальнейшего досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемый незаконно выехал за границу на основе поддельного решения ВВК, которое свидетельствовало о наличии у него неизлечимой болезни. Это решение было отменено Центральной военной врачебной комиссией по ходатайству следствия.

Полиция провела обыск в помещении КП «Киевский метрополитен», где изъяла документацию, которая станет доказательством по делу. Следователи также устанавливают лиц, которые способствовали подозреваемому в подготовке фиктивных документов. За подделку документов предусмотрена санкция до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель киевского метро Виктор Брагинский выехал из Украины с поддельным заключением ВВК.

Напомним, экс-руководителя киевского метро Виктора Брагинского объявили в розыск.

Добавим, экс-начальник метро Киева Брагинский сложил свои депутатские полномочия в Киевсовете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев ВВК метро граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде решили отложить реализацию закона о передаче государству администрирования домена GOV.UA

Закон об администрировании домена GOV.UA государством должен быть реализован в 2024 году, но депутаты констатировали, что он так и не выполнен, поэтому следует перенести срок на 2026 год

Постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не относится к решениям, которые могут быть обжалованы в ходе подготовительного судебного заседания – Верховный Суд

Местный суд отменил постановление следователя о приостановлении досудебного расследования и оглашении в розыск подозреваемого как принятое с нарушением УПК – что решил Верховный Суд.

Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%

Правительство внесло изменения в порядок бронирования, установив, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеют право на бронирование.

Апелляционный суд необоснованно отождествил факт ознакомления с материалами защитника как факт такого ознакомления стороны защиты в целом – Верховный Суд отменил решение

Предоставление доступа к материалам досудебного расследования носит индивидуальный характер и не может делегироваться защитнику – Верховный Суд.

Кто претендует на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список

Вероятность того, что две должности судей КСУ по квоте Съезда судей заполнить снова не удастся, является высокой.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області