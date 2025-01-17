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Постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не относится к решениям, которые могут быть обжалованы в ходе подготовительного судебного заседания – Верховный Суд

14:30, 17 января 2025
Местный суд отменил постановление следователя о приостановлении досудебного расследования и оглашении в розыск подозреваемого как принятое с нарушением УПК – что решил Верховный Суд.
Постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не относится к решениям, которые могут быть обжалованы в ходе подготовительного судебного заседания – Верховный Суд
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Верховный Суд указал, что постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не относится к решениям, которые могут быть обжалованы в ходе подготовительного судебного заседания. Об этом говорится в постановлении КУС ВС от 21.11.2024 по делу № 180/647/22.

Обстоятельства дела

Во время подготовительного судебного заседания судья местного суда вынесла постановление, которым удовлетворила ходатайство защитника и отменила постановление следователя о приостановлении досудебного расследования и оглашении в розыск подозреваемого как принятое с нарушением норм уголовного процессуального закона.

При этом судья отметила, что жалоба защитника на постановление следователя поступила в суд в порядке ч. 2 ст. 303 УПК.

Суды предыдущих инстанций закрыли уголовное производство в связи с истечением срока досудебного расследования, определенного ст. 219 УПК, после уведомления о подозрении, на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК.

В кассационной жалобе прокурор отмечает, что судья местного суда рассмотрела в предварительном заседании жалобу об отмене постановления об остановке досудебного расследования, поданную в порядке ч. 2 ст. 303 УПК, вне своих полномочий.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил решение судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

В обоснование позиции КУС указал, что апелляционный суд не обратил внимания на то, что во время проведения подготовительного заседания нормы действующего УПК не предоставляют суду полномочий до вынесения приговора оценивать решение следователя, прокурора, поскольку выяснение таких обстоятельств выходит за пределы компетенции суда на стадии подготовительного судебного заседания, а также то, что суд не наделен правом исследовать доказательства, что касаются этих решений, так как такие обстоятельства могут быть исследованы судом в ходе судебного разбирательства. Следовательно, в основу определения суда первой инстанции о закрытии уголовного производства положено судебное решение, вынесенное в ходе подготовительного судебного заседания с нарушением требований процессуального закона.

Положениями п. 2 ч. 1 ст. 303 УПК предусмотрено, что жалобы на решение следователя о приостановлении досудебного расследования могут быть обжалованы на досудебном производстве и рассматриваются следственным судьей (ст. 306 настоящего Кодекса).

В то же время положения ч. 2 ст. 303 УПК, на которую сослалась судья, касаются рассмотрения жалоб на другие решения, действия или бездействие следователя, дознавателя или прокурора, которые не рассматриваются в ходе досудебного расследования и могут являться предметом рассмотрения в ходе подготовительного производства в суде.

То есть, постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не относится к решениям, которые могут быть обжалованы во время подготовительного судебного заседания, а значит, определение суда вынесено за пределами его полномочий, о чем справедливо указал прокурор в кассационной жалобе.

Автор: Наталя Мамченко

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суд Верховный Суд УПК следователь досудебное расследование КУС ВС

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