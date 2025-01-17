Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Апелляционный суд необоснованно отождествил факт ознакомления с материалами защитника как факт такого ознакомления стороны защиты в целом – Верховный Суд отменил решение

13:09, 17 января 2025
Предоставление доступа к материалам досудебного расследования носит индивидуальный характер и не может делегироваться защитнику – Верховный Суд.
Апелляционный суд необоснованно отождествил факт ознакомления с материалами защитника как факт такого ознакомления стороны защиты в целом – Верховный Суд отменил решение
Иллюстративное изображение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предоставление доступа к материалам досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК является процессуальным действием, которое носит индивидуальный характер, касается конкретного участника уголовного производства и не может делегироваться защитнику. Доступ к материалам уголовного производства должен предоставляться всем участникам уголовного производства со стороны защиты. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 25.11.2024 по делу № 755/25/21.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили гражданина Республики Грузии, не владеющего украинским языком, по ч. 3 ст. 187 УК.

В кассационной жалобе защитник отмечает, что во время ознакомления осужденного с материалами дела ему было отказано в предоставлении перевода документов на язык, которым он владеет, из-за чего он отказался ознакомиться с материалами уголовного производства. Этот факт зафиксирован в протоколе, имеющемся в деле.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС установил, что суд апелляционной инстанции, отклоняя утверждение защитника относительно неоткрытия материалов в соответствии со ст. 290 УПК, указал, что сторона защиты в полном объеме ознакомилась с материалами досудебного расследования, а никаких заявлений, замечаний или ходатайств ею подано не было.

Однако эти выводы апелляционного суда не в полной мере соответствуют сведениям из протокола о предоставлении доступа к материалам досудебного расследования, по которым только защитник ознакомился с материалами в полном объеме, а осужденный сделал замечание, что отказывается ознакомляться, поскольку ему не предоставлен перевод процессуальных документов, которые содержались в этих материалах.

Предоставление доступа к материалам досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК является процессуальным действием, которое носит индивидуальный характер, то есть касается конкретного участника уголовного производства, и не может делегироваться защитнику.

Доступ к материалам уголовного производства должен предоставляться всем участникам уголовного производства со стороны защиты. В связи с этим апелляционный суд необоснованно отождествил факт ознакомления с материалами защитника как факт такого ознакомления стороны защиты в целом. Право на ознакомление может не производиться исключительно по собственному волеизъявлению участника (например, в случае отказа от такого ознакомления). Однако по этому делу осужденный не просто отказался от ознакомления, а указал конкретную причину.

В этом деле Верховный Суд также указал на то, что непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке, ведь апелляционный суд на стадии подготовки к апелляционному пересмотру приговора не осуществил меры для перевода апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке.

Как отметил КУС ВС, рассмотрение апелляционным судом апелляционной жалобы ненадлежащее, если такая жалоба была изложена на иностранном языке без осуществления ее перевода, а проведенную этим судом процедуру апелляционного пересмотра уголовного производства в целом нельзя считать справедливой.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд апелляционные суды судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%

Правительство внесло изменения в порядок бронирования, установив, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеют право на бронирование.

Апелляционный суд необоснованно отождествил факт ознакомления с материалами защитника как факт такого ознакомления стороны защиты в целом – Верховный Суд отменил решение

Предоставление доступа к материалам досудебного расследования носит индивидуальный характер и не может делегироваться защитнику – Верховный Суд.

Кто претендует на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список

Вероятность того, что две должности судей КСУ по квоте Съезда судей заполнить снова не удастся, является высокой.

Закрытие уголовного дела в связи со смертью лица лишает суд права ссылаться в решениях на это лицо в контексте совершения им преступления – Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, такие ссылки противоречат принципу презумпции невиновности и могут создать впечатление о виновности, что недопустимо.

Задержанная добровольно разблокировала телефон по просьбе полицейских, поэтому здесь нет вмешательства в тайну общения – Верховный Суд

Защитник указывал, что осужденная, добровольно по просьбе полицейских разблокировав телефон в день задержания, не давала согласия на вмешательство в ее частную жизнь путем доступа к частной переписке.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області