Апеляційний суд необґрунтовано ототожнив факт ознайомлення з матеріалами захисника, як факт такого ознайомлення сторони захисту в цілому – Верховний Суд скасував рішення

Надання доступу до матеріалів досудового розслідування має індивідуальний характер і не може делегуватися захиснику – Верховний Суд.

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Надання доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК є процесуальною дією, яка має індивідуальний характер, стосується конкретного учасника кримінального провадження і не може делегуватися захиснику. Доступ до матеріалів кримінального провадження має надаватися всім учасникам кримінального провадження зі сторони захисту. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 25.11.2024 по справі № 755/25/21.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили громадянина Республіки Грузії, який не володіє українською мовою, за ч. 3 ст. 187 КК.

У касаційній скарзі захисник зазначає, що під час ознайомлення засудженого з матеріалами справи йому було відмовлено в наданні перекладу документів мовою, якою він володіє, через що він відмовився ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження. Цей факт зафіксовано у протоколі, наявному у справі.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС встановив, що суд апеляційної інстанції, відхиляючи твердження захисника щодо невідкриття матеріалів відповідно до ст. 290 КПК, вказав, що сторона захисту в повному обсязі ознайомилася з матеріалами досудового розслідування, а жодних заяв, зауважень чи клопотань нею подано не було.

Однак ці висновки апеляційного суду не повною мірою відповідають відомостям з протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, за яким лише захисник ознайомився з матеріалами в повному обсязі, а засуджений зробив зауваження, що відмовляється ознайомлюватися, оскільки йому не надано перекладу процесуальних документів, що містилися у цих матеріалах.

Надання доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК є процесуальною дією, яка має індивідуальний характер, тобто стосується конкретного учасника кримінального провадження, і не може делегуватися захиснику.

Доступ до матеріалів кримінального провадження має надаватися всім учасникам кримінального провадження зі сторони захисту. З огляду на це апеляційний суд необґрунтовано ототожнив факт ознайомлення з матеріалами захисника, як факт такого ознайомлення сторони захисту в цілому. Право на ознайомлення може не здійснюватися виключно за власним волевиявленням учасника (наприклад, у разі відмови від такого ознайомлення). Однак у цій справі засуджений не просто відмовився від ознайомлення, а вказав конкретну причину.

У цій справі Верховний Суд також вказав на те, що незрозуміло, яким чином суд розібрався у змісті апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою, адже апеляційний суд на стадії підготовки до апеляційного перегляду вироку не здійснив заходів для перекладу апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою.

Як зазначив ККС ВС, розгляд апеляційним судом апеляційної скарги є неналежним, якщо таку скаргу було викладено іноземною мовою без здійснення її перекладу, а проведену цим судом процедуру апеляційного перегляду кримінального провадження в цілому не можна вважати справедливою.

Автор: Наталя Мамченко

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