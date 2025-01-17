Постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не належить до рішень, які можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання – Верховний Суд

Місцевий суд скасував постанову слідчого про зупинення досудового розслідування та оголошення в розшук підозрюваного як таку, що прийнята з порушенням КПК – що вирішив Верховний Суд.

Верховний Суд вказав, що постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не належить до рішень, які можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання. Про це йдеться у постанові ККС ВС від 21.11.2024 по справі № 180/647/22.

Обставини справи

Під час підготовчого судового засідання суддя місцевого суду винесла ухвалу, якою задовольнила клопотання захисника та скасувала постанову слідчого про зупинення досудового розслідування та оголошення в розшук підозрюваного як таку, що прийнята з порушенням норм кримінального процесуального закону.

При цьому суддя зазначила, що скарга захисника на постанову слідчого надійшла до суду у порядку ч. 2 ст. 303 КПК.

Суди попередніх інстанцій закрили кримінальне провадження у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК, після повідомлення про підозру, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

У касаційній скарзі прокурор зазначає, що суддя місцевого суду розглянула в підготовчому судовому засіданні скаргу про скасування постанови про зупинення досудового розслідування, подану в порядку ч. 2 ст. 303 КПК, поза межами своїх повноважень.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

В обґрунтування позиції ККС вказав, що апеляційний суд не звернув уваги на те, що під час проведення підготовчого засідання норми чинного КПК не надають суду повноважень до ухвалення вироку оцінювати рішення слідчого, прокурора, оскільки з’ясування таких обставин виходить за межі компетенції суду на стадії підготовчого судового засідання, а також те, що суд не наділений правом досліджувати докази, що стосуються цих рішень, так як такі обставини можуть бути досліджені судом під час судового розгляду. А отже, в основу ухвали суду першої інстанції про закриття кримінального провадження покладено судове рішення, винесене під час підготовчого судового засідання з порушенням вимог процесуального закону.

Положеннями п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК передбачено, що скарги на рішення слідчого про зупинення досудового розслідування можуть бути оскаржені на досудовому провадженні та розглядаються слідчим суддею (ст. 306 цього Кодексу).

У той же час положення ч. 2 ст. 303 КПК, на яку послалася суддя, стосуються розгляду скарг на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які не розглядаються під час досудового розслідування та можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження в суді.

Тобто, постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не відноситься до рішень, які можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання, а отже ухвала суду винесена поза межами його повноважень, про що слушно зазначив прокурор у касаційній скарзі.

Автор: Наталя Мамченко

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