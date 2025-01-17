Практика судів
  1. В Україні

Поліція розслідує підробку рішення ВЛК для незаконного виїзду ексочільника КП «Київський метрополітен»

14:43, 17 січня 2025
Підозрюваний у корупції екс-очільник метрополітену незаконно виїхав на основі фальшивих документів.
Поліція розслідує підробку рішення ВЛК для незаконного виїзду ексочільника КП «Київський метрополітен»
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Столична поліція розслідує підробку рішення військово-лікарняної комісії (ВЛК), яке стало підставою для незаконного виїзду колишнього керівника КП «Київський метрополітен» з України. Про це повідомила Національна поліція України.

Ексочільник метрополітену є підозрюваним у кримінальній справі за статтею 367 КК України через службову недбалість, що призвела до аварійної ситуації на синій лінії метро в грудні 2023 року. Тоді між станціями «Деміївська» та «Либідська» сталося підтоплення тунелів, що призвело до значних збитків для міського бюджету.

Під час розслідування виявилось, що посадовець не оцінював ризики виникнення аварій на об'єктах метрополітену, а також не вживав належних заходів для забезпечення безпеки станцій. Його недбалість призвела до закриття пошкоджених станцій і збитків на суму понад 138,5 млн грн.

У рамках подальшого досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний незаконно виїхав за кордон на основі підробленого рішення ВЛК, яке свідчило про наявність у нього невиліковної хвороби. Це рішення було скасовано Центральною військовою лікарською комісією за клопотанням слідства.

Поліція провела обшук у приміщенні КП «Київський метрополітен», де вилучила документацію, що стане доказом у справі. Слідчі також встановлюють осіб, які сприяли підозрюваному у підготовці фіктивних документів. За підробку документів передбачена санкція до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що екскерівник київського метро Віктор Брагінський виїхав з України з підробленим висновком ВЛК.

Нагадаємо, екскерівника київського метро Віктора Брагінського оголосили в розшук.

Додамо, ексначальник метро Києва Брагінський склав свої депутатські повноваження в Київраді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ ВЛК метро кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді вирішили відкласти реалізацію закону про передачу державі адміністрування домену GOV.UA

Закон про адміністрування домену GOV.UA державою мав бути реалізований у 2024 році, але депутати констатували, що його так і не виконано, тому варто перенести термін на 2026 рік

Постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не належить до рішень, які можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання – Верховний Суд

Місцевий суд скасував постанову слідчого про зупинення досудового розслідування та оголошення в розшук підозрюваного як таку, що прийнята з порушенням КПК – що вирішив Верховний Суд.

Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%

Уряд вніс зміни до порядку бронювання, встановивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мають право на бронювання.

Апеляційний суд необґрунтовано ототожнив факт ознайомлення з матеріалами захисника, як факт такого ознайомлення сторони захисту в цілому – Верховний Суд скасував рішення

Надання доступу до матеріалів досудового розслідування має індивідуальний характер і не може делегуватися захиснику – Верховний Суд.

Хто претендує на дві посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів: список

Вірогідність, що дві посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів заповнити знову не вдасться, є високою.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області