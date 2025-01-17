Поліція розслідує підробку рішення ВЛК для незаконного виїзду ексочільника КП «Київський метрополітен»

Підозрюваний у корупції екс-очільник метрополітену незаконно виїхав на основі фальшивих документів.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столична поліція розслідує підробку рішення військово-лікарняної комісії (ВЛК), яке стало підставою для незаконного виїзду колишнього керівника КП «Київський метрополітен» з України. Про це повідомила Національна поліція України.

Ексочільник метрополітену є підозрюваним у кримінальній справі за статтею 367 КК України через службову недбалість, що призвела до аварійної ситуації на синій лінії метро в грудні 2023 року. Тоді між станціями «Деміївська» та «Либідська» сталося підтоплення тунелів, що призвело до значних збитків для міського бюджету.

Під час розслідування виявилось, що посадовець не оцінював ризики виникнення аварій на об'єктах метрополітену, а також не вживав належних заходів для забезпечення безпеки станцій. Його недбалість призвела до закриття пошкоджених станцій і збитків на суму понад 138,5 млн грн.

У рамках подальшого досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний незаконно виїхав за кордон на основі підробленого рішення ВЛК, яке свідчило про наявність у нього невиліковної хвороби. Це рішення було скасовано Центральною військовою лікарською комісією за клопотанням слідства.

Поліція провела обшук у приміщенні КП «Київський метрополітен», де вилучила документацію, що стане доказом у справі. Слідчі також встановлюють осіб, які сприяли підозрюваному у підготовці фіктивних документів. За підробку документів передбачена санкція до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що екскерівник київського метро Віктор Брагінський виїхав з України з підробленим висновком ВЛК.

Нагадаємо, екскерівника київського метро Віктора Брагінського оголосили в розшук.

Додамо, ексначальник метро Києва Брагінський склав свої депутатські повноваження в Київраді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.