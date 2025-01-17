Вдарив головою об стіну — на Житомирщині судили чоловіка, який вбив кота

Свої дії він пояснив тим, що хотів відігнати настирливого кота, який кидався на м′ясо, яке він щойно приніс.

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Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області ухвалив вирок 52-річному чоловіку, якого визнав винним у жорстокому поводженні з твариною та призначив покарання – півтора року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік. Запобіжний захід обвинуваченому не обирався. Про це повідомляє пресслужба суду.

Як встановив суд у відкритому судовому засіданні, обвинувачений - мешканець одного із сіл Бердичівського району у листопаді минулого року, перебуваючи пізно увечері в будинку потерпілої, жорстоко повівся з її котом: взявши за хвіст, вдарив ним об стіну та викинув на вулицю. Через отримані травми тварина загинула. Обвинувачений визнав свою вину, щиро каявся та запевняв суд, що не хотів завдавати чотирилапому страждань. А повівся так, бо хотів відігнати настирливого кота, який кидався на м′ясо, яке чоловік щойно приніс.

Призначаючи вид та міру покарання, суд, серед іншого, врахував, що обвинувачений скоїв кримінальне правопорушення, чоловік раніше не судимий, не працює, за місцем проживання характеризується з негативного боку за його агресивну поведінку, схильність до конфліктів та зловживання спиртними напоями. Його щире каяття суд визнав як пом′якшувальну обставину.

Вирок ще на набув чинності та може бути оскаржений протягом 30 днів (справа № 274/9585/24).

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