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Оператор lifecell підвищить тарифи для абонентів у лютому

20:07, 25 січня 2025
Перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня.
Оператор lifecell підвищить тарифи для абонентів у лютому
Джерело фото: Уніан / Тис Микола
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Вартість тарифів оператора lifecell підніметься у лютому. Про це повідомив CEO DVL («Датагруп», «Воля» і lifecell) Михайло Шелемба, пише Forbes Ukraine.

«На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому», — сказав Михайло Шелемба.

Серед причин він називає зростання вартості електроенергії.

«Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат на це», — додав Шелемба.

«Завдяки оптимізації витрат, ми це зробимо вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови. Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази», — розповів CEO DVL.

Зазначається, що перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

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