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В Україні затвердили Нацплан управління відходами – які плани до 2033 року

20:25, 25 січня 2025
Щонайменше 85% населення країни до 2033 року планують охопити послугою управління побутовими відходами.
В Україні затвердили Нацплан управління відходами – які плани до 2033 року
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Кабінет Міністрів України схвалив «дорожню карту», яка визначатиме архітектуру національної системи управління відходами в рамках інтеграції України до ЄС. Схвалення Нацплану є однією з рекомендацій Європейської Комісії, які були викладені у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу за 2023 рік.

Як вказують у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, прийняття Національного плану є важливою складовою реформи, розпочатої з прийняттям рамкового Закону «Про управління відходами».

Документ включає в себе Національну програму зменшення захоронення біовідходів та Національну програму запобігання утворенню відходів. Він містить аналітику про поточний стан управління відходами в країні, прогнозні показники та стратегічні напрями розвитку сфери на 10 років, інструменти для реалізації поставлених цілей та моніторинг їхнього виконання.

Серед цільових показників Нацплану:

  • охоплення послугою управління побутовими відходами щонайменше 85% населення країни до 2033 року;
  • збільшення рівня підготовки побутових відходів до повторного використання та рециклінгу. Ціль до 2025 року - 10% від маси таких відходів з подальшим нарощуванням обсягів;
  • зменшення захоронення біовідходів - на 10% до 2030 року та до 15% до 2033 року. Для цього серед іншого передбачено встановлення на полігонах сортувальних ліній для відокремлення відходів, що біологічно розкладаються;
  • впровадження у населених пунктах системи роздільного збирання побутових відходів - із щорічним збільшенням на 10% охоплення населення починаючи з другого року дії місцевих планів управління відходами;
  • збільшення підготовки до повторного використання, рециклінгу та іншого відновлення матеріалів, що не є небезпечними, щонайменше до 70% за масою до 2033 року тощо.

Національним планом також передбачена інвентаризація об’єктів оброблення небезпечних відходів та визначення тих, які мають бути приведені у відповідність до вимог законодавства або закриті.

Як відзначила Міністр Світлана Гринчук, на основі Нацплану протягом року кожна область має розробити власні регіональні плани управління відходами. Такі плани розроблятимуть на 10 років з актуалізацією кожні чотири роки. У регіональних планах буде передбачено створення сміттєпереробної інфраструктури, а також закриття об’єктів, що не відповідають вимогам екологічної безпеки. На основі регіональних планів громади формуватимуть місцеві плани управління відходами.

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Кабінет Міністрів України

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