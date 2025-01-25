ПриватБанк попередив про паузу в роботі для низки клієнтів

Банк попередив про паузу в роботі Приват24 вночі 26 січня.

Державний банк ПриватБанк попереджає про планові регламентні роботи. Вони заплановані вночі на 26 січня.

У цей час для фізичних осіб платежі будуть не доступні у Приват24.

«У ніч на 26 січня, з 00:00 до 05:00, ми проводимо планові регламентні роботи, щоб забезпечити стабільну та безпечну роботу наших сервісів. На цей час платежі у Приват24 для фізичних осіб будуть тимчасово недоступні», - вказали там.

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