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Муніципальним інспекторам у Києві хочуть дозволити складати адмінпротоколи

07:40, 26 січня 2025
Муніципальним інспекторам хочуть надати повноваження на складання адмінпротоколів за паркування сторонніх осіб на місцях для осіб з інвалідністю.
Муніципальним інспекторам у Києві хочуть дозволити складати адмінпротоколи
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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Часто люди, які пересуваються на кріслі колісному, мають протез або серцево-легеневу недостатність, не можуть припаркуватися поблизу будівель через те, що спеціально відведені місця просто займають. Тому у Києві готують рішення для покращення ситуації щодо паркування автомобілів, якими користуються люди з інвалідністю. У Київській міській раді вважають, що без змін у законодавстві ситуація не зрушить з місця.

 

«Потрібно надати повноваження муніципальним інспекторам на складання адмінпротоколів за паркування сторонніх осіб на місцях для осіб з інвалідністю. Зараз це виключне повноваження патрульної поліції», - вказали там.

Разом з тим, у Київській міській раді хочуть зробити механізм паркування людей з інвалідністю аналогічним до вже запровадженого безплатного паркування для учасників бойових дій. Вже близько місяця у столиці учасники бойових дій можуть пройти ідентифікацію статусу у «Дії» та користуватися безоплатним паркуванням через додаток «Київ Цифровий».

Однак, для цього місту необхідно мати електронний реєстр осіб з інвалідністю для верифікації статусу особи з інвалідністю, який дає право на відповідне паркування, пояснили у міськраді.

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Київ Київська міська рада парковка

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