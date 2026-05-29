  1. Публикации
  2. / В Украине

Как взыскать алименты с военнослужащего: что предусматривает закон и как работает механизм удержания

11:00, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После решения суда алименты с военнослужащих удерживаются из денежного обеспечения через механизм исполнительного производства.
Как взыскать алименты с военнослужащего: что предусматривает закон и как работает механизм удержания
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине алименты с военнослужащих взыскиваются на общих основаниях, определенных Семейным кодексом Украины. Прохождение военной службы, в том числе по мобилизации или контракту, не влияет на обязанность родителей содержать ребенка и не является основанием для ее прекращения или автоматического уменьшения. Исполнение алиментных обязательств осуществляется в общем порядке — на основании решения суда или другого исполнительного документа в рамках исполнительного производства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, право ребенка на содержание и обязанность родителей платить алименты закреплены в статье 180 Семейного кодекса Украины, согласно которой родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия независимо от факта пребывания в браке. Статья 181 СКУ устанавливает способы выполнения этой обязанности — по договоренности сторон или по решению суда.

В случае если алименты не уплачиваются добровольно, судебное решение подлежит принудительному исполнению. Для этого судебный приказ или исполнительный лист передается в органы государственной исполнительной службы или частному исполнителю в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве».

После открытия исполнительного производства исполнитель выносит постановление об обращении взыскания на доходы должника и направляет его по месту получения дохода — на предприятие, в учреждение или организацию, где он работает или проходит службу.

В случае прохождения военной службы такое постановление направляется в воинскую часть, которая осуществляет начисление и выплату денежного обеспечения.

В соответствии со статьей 69 Закона Украины «Об исполнительном производстве», предприятия, учреждения, организации, физические лица и физические лица-предприниматели, которые выплачивают должнику заработную плату или иной доход, обязаны производить удержания из этих средств и перечислять их на счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя в установленные законом сроки.

Также закон обязывает такие учреждения ежемесячно направлять исполнителю отчет о произведенных удержаниях и выплатах. В случае военнослужащих эти функции фактически выполняет воинская часть, которая осуществляет начисление и выплату денежного обеспечения лицу, с которого взыскиваются алименты. В случае прекращения перечисления средств получателю предприятия, учреждения, организации, физические лица, физические лица – предприниматели не позднее чем в трехдневный срок уведомляют исполнителя о причине прекращения выплат и указывают новое место работы, проживания или обучения должника, если оно известно.

В частности, в соответствии со статьей 196 Семейного кодекса Украины, в случае возникновения задолженности по вине плательщика алиментов получатель имеет право на взыскание неустойки (пени) в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, но не более 100% суммы долга.

С каких доходов удерживаются алименты

Перечень доходов, которые учитываются при определении размера алиментов, закреплен постановлением Кабинета Министров Украины №146 от 26 февраля 1993 года. В 2022 году в него были внесены изменения, которыми уточнен и расширен перечень выплат, подлежащих учету при расчете алиментов.

В базу начисления алиментов входят все составляющие денежного обеспечения военнослужащего: должностной оклад, оклад по воинскому званию, ежемесячные надбавки, доплаты, премии и другие виды денежного обеспечения, установленные законодательством. Также к ним относится дополнительное вознаграждение, в частности в размере 100 тысяч гривен, выплачиваемое за участие в боевых действиях.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в соответствии с Семейным кодексом Украины обязанность платить алименты возникает только после юридического подтверждения отцовства. Если мужчина не записан отцом в свидетельстве о рождении и добровольно не признает ребенка, мать имеет право обратиться в суд с иском об установлении отцовства.

Судебная практика подтверждает, что прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины не препятствует взысканию алиментов. Более того, статус лица, пропавшего без вести, также не освобождает от обязанности содержать детей.

Городоцкий районный суд Хмельницкой области рассматривал дело № 686/25433/24 о взыскании алиментов на содержание троих детей с их отца — военнослужащего, который пропал без вести 1 сентября 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Истец обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на троих детей. Она указала, что проживала с ответчиком одной семьей без регистрации брака с 2006 по 2014 годы, у пары родилось трое сыновей. Факт отцовства пропавшего без вести мужчины установлен решением суда, вступившим в законную силу 11 марта 2025 года.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и постановил взыскивать алименты в размере части заработка (дохода) ежемесячно, начиная с 19 сентября 2024 года — даты обращения в суд. Истец подала апелляционную жалобу, настаивая на взыскании алиментов с 1 сентября 2023 года — даты исчезновения отца без вести. Отдельно апелляцию подала и нынешняя жена военнослужащего, которая считала, что выплаты должны начинаться с 11 марта 2025 года — даты установления отцовства.

По результатам пересмотра апелляционный суд оставил решение без изменений. Суд указал, что статус лица, пропавшего без вести, не освобождает от обязанности содержать детей, однако алименты правильно определены с момента обращения в суд. Также апелляционный суд отметил, что для взыскания за прошедшее время необходимо доказать уклонение от уплаты и принятие мер для получения алиментов, чего в данном деле установлено не было.

Апелляционный суд оставил обе жалобы без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

В частности, Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел дело № 161/867/23 относительно порядка выплаты невыплаченного денежного обеспечения погибшего военнослужащего и одновременно — требования о погашении задолженности по алиментам.

По данным дела, истец обратилась в суд в интересах малолетних детей погибшего военнослужащего с иском к воинской части Министерства обороны Украины. Исковые требования были направлены на признание противоправным бездействия воинской части относительно невыплаты денежного обеспечения и дополнительных выплат погибшего военнослужащего, а также на обязательство осуществить выплату причитающихся сумм с учетом интересов несовершеннолетних детей и погашения задолженности по алиментам.

Хмельницкий окружной административный суд частично удовлетворил иск, поданный матерью в интересах малолетних детей погибшего военнослужащего. Суд пришел к выводу, что приказ воинской части о выплате всего невыплаченного денежного обеспечения исключительно жене погибшего был принят без учета прав несовершеннолетних детей, находившихся на его содержании. В связи с этим суд признал приказ в соответствующей части противоправным и обязал воинскую часть осуществить перерасчет и выплату денежного обеспечения с учетом долей детей.

Седьмой апелляционный административный суд согласился с таким подходом и оставил решение без изменений, поддержав вывод о необходимости учета прав несовершеннолетних детей при распределении причитающихся, но не выплаченных сумм.

Однако Верховный Суд 30 сентября 2024 года отменил решения судов первой и апелляционной инстанций. Кассационный административный суд указал, что пункт 1 раздела ХХХ Порядка №260 устанавливает четкую очередность выплат, согласно которой первоочередное право на получение невыплаченного денежного обеспечения имеет жена (муж) погибшего военнослужащего. Лишь в случае ее отсутствия право переходит к другим лицам, в частности детям или лицам, находившимся на содержании. В связи с этим Верховный Суд признал, что выплата всей суммы жене была осуществлена правомерно, а выводы об обязательном распределении между детьми являются ошибочными.

Отдельно Верховный Суд рассмотрел требование относительно задолженности по уплате алиментов в размере 33 359 грн. Суд пришел к выводу, что эта часть спора не относится к юрисдикции административных судов, поскольку касается семейных правоотношений и должна рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. В связи с этим производство в этой части было закрыто без рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Авто, изъятое на нужды ВСУ, невозможно вернуть до конца войны — что говорят суды

При изъятии имущества на нужды ВСУ возврат реквизированных активов почти не применяется, тогда как основным способом защиты становится взыскание компенсации.

ВСП отстранил судью Большой Палаты Верховного Суда Жанну Еленину на время досудебного расследования

Жанна Еленина, судья Верховного Суда, отстранена от осуществления правосудия по решению Высшего совета правосудия: это временная процессуальная мера, которая применяется в связи с уголовным преследованием.

Как взыскать алименты с военнослужащего: что предусматривает закон и как работает механизм удержания

После решения суда алименты с военнослужащих удерживаются из денежного обеспечения через механизм исполнительного производства.

Украинцы могут потерять право на жильё из-за длительного пребывания за границей

Длительное проживание за границей может стать основанием для утраты права пользования жильём, однако автоматически такого последствия закон не предусматривает.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]