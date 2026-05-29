Как взыскать алименты с военнослужащего: что предусматривает закон и как работает механизм удержания

После решения суда алименты с военнослужащих удерживаются из денежного обеспечения через механизм исполнительного производства.

В Украине алименты с военнослужащих взыскиваются на общих основаниях, определенных Семейным кодексом Украины. Прохождение военной службы, в том числе по мобилизации или контракту, не влияет на обязанность родителей содержать ребенка и не является основанием для ее прекращения или автоматического уменьшения. Исполнение алиментных обязательств осуществляется в общем порядке — на основании решения суда или другого исполнительного документа в рамках исполнительного производства.

В частности, право ребенка на содержание и обязанность родителей платить алименты закреплены в статье 180 Семейного кодекса Украины, согласно которой родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия независимо от факта пребывания в браке. Статья 181 СКУ устанавливает способы выполнения этой обязанности — по договоренности сторон или по решению суда.

В случае если алименты не уплачиваются добровольно, судебное решение подлежит принудительному исполнению. Для этого судебный приказ или исполнительный лист передается в органы государственной исполнительной службы или частному исполнителю в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве».

После открытия исполнительного производства исполнитель выносит постановление об обращении взыскания на доходы должника и направляет его по месту получения дохода — на предприятие, в учреждение или организацию, где он работает или проходит службу.

В случае прохождения военной службы такое постановление направляется в воинскую часть, которая осуществляет начисление и выплату денежного обеспечения.

В соответствии со статьей 69 Закона Украины «Об исполнительном производстве», предприятия, учреждения, организации, физические лица и физические лица-предприниматели, которые выплачивают должнику заработную плату или иной доход, обязаны производить удержания из этих средств и перечислять их на счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя в установленные законом сроки.

Также закон обязывает такие учреждения ежемесячно направлять исполнителю отчет о произведенных удержаниях и выплатах. В случае военнослужащих эти функции фактически выполняет воинская часть, которая осуществляет начисление и выплату денежного обеспечения лицу, с которого взыскиваются алименты. В случае прекращения перечисления средств получателю предприятия, учреждения, организации, физические лица, физические лица – предприниматели не позднее чем в трехдневный срок уведомляют исполнителя о причине прекращения выплат и указывают новое место работы, проживания или обучения должника, если оно известно.

В частности, в соответствии со статьей 196 Семейного кодекса Украины, в случае возникновения задолженности по вине плательщика алиментов получатель имеет право на взыскание неустойки (пени) в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, но не более 100% суммы долга.

С каких доходов удерживаются алименты

Перечень доходов, которые учитываются при определении размера алиментов, закреплен постановлением Кабинета Министров Украины №146 от 26 февраля 1993 года. В 2022 году в него были внесены изменения, которыми уточнен и расширен перечень выплат, подлежащих учету при расчете алиментов.

В базу начисления алиментов входят все составляющие денежного обеспечения военнослужащего: должностной оклад, оклад по воинскому званию, ежемесячные надбавки, доплаты, премии и другие виды денежного обеспечения, установленные законодательством. Также к ним относится дополнительное вознаграждение, в частности в размере 100 тысяч гривен, выплачиваемое за участие в боевых действиях.

Судебная практика подтверждает, что прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины не препятствует взысканию алиментов. Более того, статус лица, пропавшего без вести, также не освобождает от обязанности содержать детей.

Судебная практика подтверждает, что прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины не препятствует взысканию алиментов. Более того, статус лица, пропавшего без вести, также не освобождает от обязанности содержать детей.

Городоцкий районный суд Хмельницкой области рассматривал дело № 686/25433/24 о взыскании алиментов на содержание троих детей с их отца — военнослужащего, который пропал без вести 1 сентября 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Истец обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на троих детей. Она указала, что проживала с ответчиком одной семьей без регистрации брака с 2006 по 2014 годы, у пары родилось трое сыновей. Факт отцовства пропавшего без вести мужчины установлен решением суда, вступившим в законную силу 11 марта 2025 года.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и постановил взыскивать алименты в размере части заработка (дохода) ежемесячно, начиная с 19 сентября 2024 года — даты обращения в суд. Истец подала апелляционную жалобу, настаивая на взыскании алиментов с 1 сентября 2023 года — даты исчезновения отца без вести. Отдельно апелляцию подала и нынешняя жена военнослужащего, которая считала, что выплаты должны начинаться с 11 марта 2025 года — даты установления отцовства.

По результатам пересмотра апелляционный суд оставил решение без изменений. Суд указал, что статус лица, пропавшего без вести, не освобождает от обязанности содержать детей, однако алименты правильно определены с момента обращения в суд. Также апелляционный суд отметил, что для взыскания за прошедшее время необходимо доказать уклонение от уплаты и принятие мер для получения алиментов, чего в данном деле установлено не было.

Апелляционный суд оставил обе жалобы без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

В частности, Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел дело № 161/867/23 относительно порядка выплаты невыплаченного денежного обеспечения погибшего военнослужащего и одновременно — требования о погашении задолженности по алиментам.

По данным дела, истец обратилась в суд в интересах малолетних детей погибшего военнослужащего с иском к воинской части Министерства обороны Украины. Исковые требования были направлены на признание противоправным бездействия воинской части относительно невыплаты денежного обеспечения и дополнительных выплат погибшего военнослужащего, а также на обязательство осуществить выплату причитающихся сумм с учетом интересов несовершеннолетних детей и погашения задолженности по алиментам.

Хмельницкий окружной административный суд частично удовлетворил иск, поданный матерью в интересах малолетних детей погибшего военнослужащего. Суд пришел к выводу, что приказ воинской части о выплате всего невыплаченного денежного обеспечения исключительно жене погибшего был принят без учета прав несовершеннолетних детей, находившихся на его содержании. В связи с этим суд признал приказ в соответствующей части противоправным и обязал воинскую часть осуществить перерасчет и выплату денежного обеспечения с учетом долей детей.

Седьмой апелляционный административный суд согласился с таким подходом и оставил решение без изменений, поддержав вывод о необходимости учета прав несовершеннолетних детей при распределении причитающихся, но не выплаченных сумм.

Однако Верховный Суд 30 сентября 2024 года отменил решения судов первой и апелляционной инстанций. Кассационный административный суд указал, что пункт 1 раздела ХХХ Порядка №260 устанавливает четкую очередность выплат, согласно которой первоочередное право на получение невыплаченного денежного обеспечения имеет жена (муж) погибшего военнослужащего. Лишь в случае ее отсутствия право переходит к другим лицам, в частности детям или лицам, находившимся на содержании. В связи с этим Верховный Суд признал, что выплата всей суммы жене была осуществлена правомерно, а выводы об обязательном распределении между детьми являются ошибочными.

Отдельно Верховный Суд рассмотрел требование относительно задолженности по уплате алиментов в размере 33 359 грн. Суд пришел к выводу, что эта часть спора не относится к юрисдикции административных судов, поскольку касается семейных правоотношений и должна рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. В связи с этим производство в этой части было закрыто без рассмотрения по существу.

