Як стягнути аліменти з військовослужбовця: що передбачає закон та як працює механізм утримання

Після рішення суду аліменти з військовослужбовців утримуються з грошового забезпечення через механізм виконавчого провадження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні аліменти з військовослужбовців стягуються на загальних підставах, визначених Сімейним кодексом України. Проходження військової служби, у тому числі за мобілізацією або контрактом, не впливає на обов’язок батьків утримувати дитину та не є підставою для його припинення чи автоматичного зменшення. Виконання аліментних зобов’язань здійснюється у загальному порядку — на підставі рішення суду або іншого виконавчого документа в межах виконавчого провадження.

Зокрема, право дитини на утримання та обов’язок батьків сплачувати аліменти закріплені у статті 180 Сімейного кодексу України, відповідно до якої батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття незалежно від факту перебування у шлюбі. Стаття 181 СКУ встановлює способи виконання цього обов’язку — за домовленістю сторін або за рішенням суду.

У випадку, якщо аліменти не сплачуються добровільно, судове рішення підлягає примусовому виконанню. Для цього судовий наказ або виконавчий лист передається до органів державної виконавчої служби або приватного виконавця відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Після відкриття виконавчого провадження виконавець виносить постанову про звернення стягнення на доходи боржника та надсилає її за місцем отримання доходу — до підприємства, установи чи організації, де працює або проходить службу.

У разі проходження військової служби така постанова направляється до військової частини, яка здійснює нарахування та виплату грошового забезпечення.

Відповідно до статті 69 Закону України «Про виконавче провадження», підприємства, установи, організації, фізичні особи та фізичні особи-підприємці, які виплачують боржнику заробітну плату чи інший дохід, зобов’язані здійснювати відрахування із цих коштів та перераховувати їх на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця у встановлені законом строки.

Також закон зобов’язує такі установи щомісячно надсилати виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати. У випадку військовослужбовців ці функції фактично виконує військова частина, яка здійснює нарахування та виплату грошового забезпечення особі, з якої стягуються аліменти. У разі припинення перерахування коштів стягувачу підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці не пізніш як у триденний строк повідомляють виконавцю про причину припинення виплат та зазначають нове місце роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме.

Зокрема, відповідно до статті 196 Сімейного кодексу України, у разі виникнення заборгованості з вини платника аліментів одержувач має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, але не більше 100% суми боргу.

З яких доходів утримуються аліменти

Перелік доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, закріплено постановою Кабінету Міністрів України №146 від 26 лютого 1993 року. У 2022 році до неї було внесено зміни, якими уточнено та розширено перелік виплат, що підлягають врахуванню при обчисленні аліментів.

До нарахування аліментів входять усі складові грошового забезпечення військовослужбовця: посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні надбавки, доплати, премії та інші види грошового забезпечення, встановлені законодавством. Також до них належить додаткова винагорода, зокрема у розмірі 100 тисяч гривень, що виплачується за участь у бойових діях.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що відповідно до Сімейного кодексу України, обов’язок сплачувати аліменти виникає лише після юридичного підтвердження батьківства. Якщо чоловік не записаний батьком у свідоцтві про народження і добровільно не визнає дитину, матір має право звернутися до суду із позовом про встановлення батьківства.

Судова практика підтверджує, що перебування на військовій службі у Збройних Силах України не перешкоджає стягненню аліментів. Навіть більше, статус особи, яка зникла безвісти, також не звільняє від обов’язку утримувати дітей.

Городоцький районний суд Хмельницької області розглядав справу № 686/25433/24 про стягнення аліментів на утримання трьох дітей з їхнього батька – військовослужбовця, який зник безвісти 1 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Позивачка звернулася до суду з позовом про стягнення аліментів на трьох дітей. Вона зазначила, що проживала з відповідачем однією сім’єю без реєстрації шлюбу з 2006 по 2014 роки, у пари народилося троє синів. Факт батьківства зниклого безвісти чоловіка встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили 11 березня 2025 року.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов і постановив стягувати аліменти у розмірі частини заробітку (доходу) щомісячно, починаючи з 19 вересня 2024 року — дати звернення до суду. Позивачка подала апеляційну, наполягаючи на стягненні аліментів з 1 вересня 2023 року — дати зникнення батька безвісти. Окремо апеляцію подала й нинішня дружина військовослужбовця, яка вважала, що виплати мають починатися з 11 березня 2025 року — дати встановлення батьківства.

За результатами перегляду апеляційний суд залишив рішення без змін. Суд зазначив, що статус особи, яка зникла безвісти, не звільняє від обов’язку утримувати дітей, однак аліменти правильно визначені з моменту звернення до суду. Також апеляційний суд вказав, що для стягнення за минулий час необхідно довести ухилення від сплати та вжиття заходів для отримання аліментів, чого в цій справі не встановлено.

Апеляційний суд залишив обидві скарги без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

Зокрема, Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду розглянув справу справа № 161/867/23 щодо порядку виплати невиплаченого грошового забезпечення загиблого військовослужбовця та одночасно — вимоги про погашення заборгованості зі сплати аліментів.

За даними справи, позивачка звернулася до суду в інтересах малолітніх дітей загиблого військовослужбовця з позовом до військової частини Міністерства оборони України. Позовні вимоги були спрямовані на визнання протиправною бездіяльності військової частини щодо невиплати грошового забезпечення та додаткових виплат загиблого військовослужбовця, а також на зобов’язання здійснити виплату належних сум із урахуванням інтересів неповнолітніх дітей та погашення заборгованості зі сплати аліментів.

Хмельницький окружний адміністративний суд частково задовольнив позов, поданий матір’ю в інтересах малолітніх дітей загиблого військовослужбовця. Суд дійшов висновку, що наказ військової частини про виплату всього невиплаченого грошового забезпечення виключно дружині загиблого був прийнятий без урахування прав неповнолітніх дітей, які перебували на його утриманні. У зв’язку з цим суд визнав наказ у відповідній частині протиправним та зобов’язав військову частину здійснити перерахунок і виплату грошового забезпечення з урахуванням часток дітей.

Сьомий апеляційний адміністративний суд погодився з таким підходом і залишив рішення без змін, підтримавши висновок про необхідність врахування прав неповнолітніх дітей при розподілі належних, але не виплачених сум.

Натомість Верховний Суд 30 вересня 2024 року скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій. Касаційний адміністративний суд зазначив, що пункт 1 розділу ХХХ Порядку №260 встановлює чітку черговість виплат, відповідно до якої першочергове право на отримання невиплаченого грошового забезпечення має дружина (чоловік) загиблого військовослужбовця. Лише у разі її відсутності право переходить до інших осіб, зокрема дітей або осіб, які перебувають на утриманні. У зв’язку з цим Верховний Суд визнав, що виплата всієї суми дружині була здійснена правомірно, а висновки про обов’язковий розподіл між дітьми є помилковими.

Окремо Верховний Суд розглянув вимогу щодо заборгованості зі сплати аліментів у розмірі 33 359 грн. Суд дійшов висновку, що ця частина спору не належить до юрисдикції адміністративних судів, оскільки стосується сімейних правовідносин і має вирішуватися в порядку цивільного судочинства. У зв’язку з цим провадження в цій частині було закрито без розгляду по суті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.