Верховная Рада закрепила автоматическое исключение лица из Единого реестра должников после уплаты задолженности

15:14, 7 апреля 2026
Рада приняла закон о цифровизации исполнительного производства.
Верховная Рада проголосовала за законопроект № 14005, который предусматривает цифровизацию исполнительного производства и направлен на ускорение исполнения судебных решений. За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.

По словам депутатов, документ расширяет возможности автоматизированной системы исполнительного производства. В частности, предусмотрено ее прямое взаимодействие с банками, финансовыми учреждениями и государственными реестрами.

Таким образом, это позволит автоматически выявлять имущество должников и мгновенно снимать аресты после полного погашения задолженности.

Актом вносятся изменения в Хозяйственный процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Украины и законы Украины «О дорожном движении», «О нотариате», «О банках и банковской деятельности», «Об ипотеке», «О депозитарной системе Украины», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», «Об исполнительном производстве», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Принятым Законом, в частности, предусмотрено:

  • расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства по взаимодействию исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг и т.д.;
  • введение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами.

Также предусмотрено, что в случае обращения лица за совершением действия по отчуждению и/или залогу имущества, принадлежащего должнику, наличие сведений о должнике в Едином реестре должников является основанием для отказа в совершении таких действий в отношении имущества должника, кроме случаев, предусмотренных Законом.

В случае взыскания (уплаты) на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя средств, подлежащих взысканию при исполнении решения, автоматизированная система исполнительного производства формирует сообщение о погашении задолженности по исполнительному производству. Это является основанием для исключения сведений о должнике из Единого реестра должников и снятия ареста с денежных средств/электронных денег должника, а также ценных бумаг, существующих в электронной форме.

Ранее заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко указывал, что евроинтеграционный законопроект № 14005 о цифровизации исполнительного производства не вводит никаких новых правил, его ключевая норма — автоматическое исключение лица из Единого реестра должников сразу после погашения задолженности.

 

