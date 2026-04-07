Верховна Рада закріпила автоматичне виключення особи з Єдиного реєстру боржників після сплати заборгованості

Рада ухвалила закон про цифровізацію виконавчого провадження.

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 14005, який передбачає цифровізацію виконавчого провадження та має на меті пришвидшити виконання судових рішень. За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів.

За словами депутатів, документ розширює можливості автоматизованої системи виконавчого провадження. Зокрема, передбачено її пряму взаємодію з банками, фінансовими установами та державними реєстрами.

Таким чином, це дозволить автоматично виявляти майно боржників та миттєво знімати арешти після повного погашення заборгованості.

Актом вносяться зміни до Господарського процесуального та Цивільного процесуального кодексів України і законів України «Про дорожній рух», «Про нотаріат», «Про банки і банківську діяльність», «Про іпотеку», «Про депозитарну систему України», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про виконавче провадження», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Прийнятим Законом, зокрема, передбачено:

розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження щодо взаємодії виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг тощо;

запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами.

Також передбачено, що у разі звернення особи за вчиненням дії щодо відчуження та/або застави майна, що належить боржнику, наявність відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників є підставою для відмови у вчиненні таких дій щодо майна боржника, крім випадків, передбачених Законом.

У разі стягнення (сплати) на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця коштів, які підлягають стягненню під час виконання рішення, автоматизована система виконавчого провадження формує повідомлення про погашення заборгованості за виконавчим провадженням. Це є підставою для виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів/електронних грошей боржника, а також цінних паперів, що існують в електронній формі.

Раніше заступник Міністра юстиції Андрій Гайченко вказував, що євроінтеграційний законопроєкт № 14005 щодо цифровізації виконавчого провадження не запроваджує жодних нових правил, його ключова норма – автоматичне виключення особи з Єдиного реєстру боржників одразу після сплати заборгованості.

