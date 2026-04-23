ЕС окончательно разблокировал кредит для Украины на 90 млрд евро — Зеленский

Евросоюз окончательно утвердил кредит для Украины на 90 млрд евро на следующие два года.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ЕС окончательно разблокировал пакет поддержки для Украины на 90 млрд. евро на два года.

По его словам, соответствующее решение усилит обороноспособность государства, будет способствовать финансовой стабильности и позволит обеспечить выполнение социальных обязательств в рамках действующего законодательства.

Ожидается, что первый транш в рамках пакета станет доступен в мае-июне. Средства планируют направлять, в частности, на производство и закупку вооружения у партнеров, а также на подготовку энергетической системы и критической инфраструктуры к следующему отопительному сезону.

Отдельно сообщается, что во время международных встреч планируется обсуждение дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

"20-й пакет разблокирован и должен быть продлен другими санкционными шагами", – добавил Президент.

Также идет работа над новыми форматами оборонного сотрудничества с партнерами, в частности в направлении совместных закупок и поставок беспилотных систем.

