ЄС остаточно розблокував кредит для України на 90 млрд євро — Зеленський

Євросоюз остаточно затвердив кредит для України на €90 млрд на наступні два роки.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЄС остаточно розблокував пакет підтримки для України на 90 млрд євро на два роки.

За його словами, відповідне рішення посилить обороноздатність держави, сприятиме фінансовій стабільності та дозволить забезпечувати виконання соціальних зобов’язань у межах чинного законодавства.

Очікується, що перший транш у межах пакета стане доступним у травні–червні. Кошти планують спрямовувати, зокрема, на виробництво та закупівлю озброєння у партнерів, а також на підготовку енергетичної системи та критичної інфраструктури до наступного опалювального сезону.

Окремо повідомляється, що під час міжнародних зустрічей планується обговорення подальшого посилення санкційного тиску на Росію.

"20-й пакет розблокований і має бути продовжений іншими санкційними кроками", - додав Президент.

Також триває робота над новими форматами оборонної співпраці з партнерами, зокрема в напрямку спільних закупівель та постачання безпілотних систем.

