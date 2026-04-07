Парламент підтримав об’єднання енергоринків України та ЄС: що зміниться для споживачів

15:34, 7 квітня 2026
Документ спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу.
Верховна Рада проголосувала за об’єднання енергетичних ринків України та ЄС. Мова йде про законопроєкт № 12087-д. За проголосували 245 депутатів.

Документ передбачає імплементацію європейської моделі готовності до ризиків,  забезпечення транскордонного обміну електроенергією та посилення ролі споживачів — через розвиток громадських енергетичних об'єднань.

За словами депутатів, зміни допоможуть підвищити енергетичну безпеку країни, забезпечити прозору конкуренцію для українських та іноземних компаній, а також залучити інвестиції в енергосектор.

Як розповідала «Судово-юридична газета», голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус зазначив, що законопроєкт передбачає, зокрема, єдине сполучення ринків (Market Coupling) шляхом упровадження механізмів об’єднання українських сегментів ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з відповідними ринками Європейського Союзу. Це дозволить автоматизувати розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів та сприятиме вирівнюванню цін на електроенергію.

За словами голови Комітету, інтеграція з європейським ринком має посилити стійкість енергосистеми України завдяки доступу до резервів ЄС.

Крім того, документ передбачає забезпечення недискримінаційного доступу до даних про споживання електроенергії та впровадження єдиного гармонізованого формату даних на національному рівні. Це має створити умови для вільної зміни постачальника та ефективного управління власним попитом споживачами.

