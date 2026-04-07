Парламент поддержал объединение энергорынков Украины и ЕС: что изменится для потребителей

15:34, 7 апреля 2026
Документ направлен на формирование комплексной правовой базы для полноценной интеграции украинского рынка электрической энергии к внутреннему энергетическому рынку Европейского Союза.
Верховная Рада проголосовала за объединение энергетических рынков Украины и ЕС. Речь идет о законопроекте № 12087-д. За проголосовали 245 депутатов.

Документ предусматривает имплементацию европейской модели готовности к рискам, обеспечение трансграничного обмена электроэнергией и усиление роли потребителей — через развитие общественных энергетических объединений.

По словам депутатов, изменения помогут повысить энергетическую безопасность страны, обеспечить прозрачную конкуренцию для украинских и иностранных компаний, а также привлечь инвестиции в энергосектор.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКП Андрей Герус отметил, что законопроект предусматривает, в частности, единое соединение рынков (Market Coupling) путем внедрения механизмов объединения украинских сегментов рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка с соответствующими рынками Европейского Союза. Это позволит автоматизировать распределение пропускной способности межгосударственных сечений и будет способствовать выравниванию цен на электроэнергию.

По словам главы Комитета, интеграция с европейским рынком должна усилить устойчивость энергосистемы Украины благодаря доступу к резервам ЕС.

Кроме того, документ предусматривает обеспечение недискриминационного доступа к данным о потреблении электроэнергии и внедрение единого гармонизированного формата данных на национальном уровне. Это должно создать условия для свободной смены поставщика и эффективного управления собственным спросом потребителями.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

