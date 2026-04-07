Верховная Рада поддержала реформу распределения полномочий между уровнями власти по стандартам ЕС

14:05, 7 апреля 2026
Полномочия между разными уровнями публичного управления разграничат
Верховная Рада поддержала реформу распределения полномочий между уровнями власти по стандартам ЕС
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который четко разграничивает полномочия между уровнями публичного самоуправления в соответствии со стандартами ЕС. Законопроект №14412 поддержали 269 депутатов.

Документ направлен на устранение дублирования обязанностей и конфликтов компетенций, вводит четкую классификацию полномочий, а также гарантирует их надлежащее финансовое обеспечение.

Положениями акта предлагается, в частности, определить:

  • основные принципы разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления;
  • уровни публичного управления (государственный, региональный и местный) и субъектов, между которыми осуществляется распределение полномочий;
  • критерии отнесения полномочий к соответствующему уровню власти;
  • порядок делегирования государственных полномочий органам местного самоуправления;
  • механизмы координации и взаимодействия между различными уровнями власти;
  • требования к финансовому, кадровому и информационному обеспечению выполнения полномочий.

В парламенте отметили, что документ является важным индикатором выполнения Плана Украины, утвержденного с целью реализации инструмента ЕС «Ukraine Facility», мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по вопросам реформы государственного управления, а также рекомендаций Европейской Комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2025 года.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

Медучреждениям разрешат игнорировать ценовые пороги на лекарства для военных

Гражданские больницы, в отличие от военных госпиталей, ограничены в выборе препаратов и могут назначать только те, которые предусмотрены Кабмином и Минздравом.

