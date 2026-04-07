Верховная Рада поддержала реформу распределения полномочий между уровнями власти по стандартам ЕС

Полномочия между разными уровнями публичного управления разграничат

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который четко разграничивает полномочия между уровнями публичного самоуправления в соответствии со стандартами ЕС. Законопроект №14412 поддержали 269 депутатов.

Документ направлен на устранение дублирования обязанностей и конфликтов компетенций, вводит четкую классификацию полномочий, а также гарантирует их надлежащее финансовое обеспечение.

Положениями акта предлагается, в частности, определить:

основные принципы разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления;

уровни публичного управления (государственный, региональный и местный) и субъектов, между которыми осуществляется распределение полномочий;

критерии отнесения полномочий к соответствующему уровню власти;

порядок делегирования государственных полномочий органам местного самоуправления;

механизмы координации и взаимодействия между различными уровнями власти;

требования к финансовому, кадровому и информационному обеспечению выполнения полномочий.

В парламенте отметили, что документ является важным индикатором выполнения Плана Украины, утвержденного с целью реализации инструмента ЕС «Ukraine Facility», мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по вопросам реформы государственного управления, а также рекомендаций Европейской Комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2025 года.

