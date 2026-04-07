Верховна Рада підтримала реформу розподілу повноважень між рівнями влади за стандартами ЄС

Повноваження між різними рівнями публічного врядування розмежують.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який чітко розмежовує повноваження між рівнями публічного самоврядування згідно стандартів ЄС. Підтримали законопроєкт №14412 269 депутатів.

Документ спрямований на усунення дублювання обов'язків та конфліктів компетенцій, запроваджує чітку класифікацію повноважень, а також гарантує їхнє належне фінансове забезпечення.

Положеннями акта пропонується, зокрема, визначити:

основні принципи розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування;

рівні публічного врядування (державний, регіональний та місцевий) і суб’єктів, між якими здійснюється розподіл повноважень;

критерії віднесення повноважень до відповідного рівня влади;

порядок делегування державних повноважень органам місцевого самоврядування;

механізми координації та взаємодії між різними рівнями влади;

вимоги до фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення виконання повноважень.

У парламенті зазначили, що документ є важливим індикатором виконання Плану України, схваленого з метою реалізації інструменту ЄС «Ukraine Facility», заходів, передбачених Дорожньою картою з питань реформи державного управління, а також рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.