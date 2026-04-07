Верховна Рада підтримала реформу розподілу повноважень між рівнями влади за стандартами ЄС

14:05, 7 квітня 2026
Повноваження між різними рівнями публічного врядування розмежують.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який чітко розмежовує повноваження між рівнями публічного самоврядування згідно стандартів ЄС. Підтримали законопроєкт №14412 269 депутатів.

Документ спрямований на усунення дублювання обов'язків та конфліктів компетенцій, запроваджує чітку класифікацію повноважень, а також гарантує їхнє належне фінансове забезпечення.

Положеннями акта пропонується, зокрема, визначити:

  • основні принципи розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування;
  • рівні публічного врядування (державний, регіональний та місцевий) і суб’єктів, між якими здійснюється розподіл повноважень;
  • критерії віднесення повноважень до відповідного рівня влади;
  • порядок делегування державних повноважень органам місцевого самоврядування;
  • механізми координації та взаємодії між різними рівнями влади;
  • вимоги до фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення виконання повноважень.

У парламенті зазначили, що документ є важливим індикатором виконання Плану України, схваленого з метою реалізації інструменту ЄС «Ukraine Facility», заходів, передбачених Дорожньою картою з питань реформи державного управління, а також рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2025 року.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Франції тисячі адвокатів готують масовий марш проти судової реформи: що відбувається

Тисячі юристів з усієї Франції планують залишити свої мантії біля підніжжя Палацу правосуддя, вимагаючи від Сенату повернути пріоритет прав людини.

Агенція оборонних закупівель зможе купувати пікапи для війська за кілька кліків

Уряд офіційно надав Агенції оборонних закупівель статус Централізованої закупівельної організації, що має перевести закупівлі транспорту в режим кількох кліків через Prozorro Market.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Для прифронтових аграріїв готують фіскальні послаблення

Парламент пропонує знизити податкове навантаження на землі, що були в окупації або знаходяться в зоні бойових дій.

