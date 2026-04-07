Верховна Рада підтримала реформу розподілу повноважень між рівнями влади за стандартами ЄС
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який чітко розмежовує повноваження між рівнями публічного самоврядування згідно стандартів ЄС. Підтримали законопроєкт №14412 269 депутатів.
Документ спрямований на усунення дублювання обов'язків та конфліктів компетенцій, запроваджує чітку класифікацію повноважень, а також гарантує їхнє належне фінансове забезпечення.
Положеннями акта пропонується, зокрема, визначити:
- основні принципи розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування;
- рівні публічного врядування (державний, регіональний та місцевий) і суб’єктів, між якими здійснюється розподіл повноважень;
- критерії віднесення повноважень до відповідного рівня влади;
- порядок делегування державних повноважень органам місцевого самоврядування;
- механізми координації та взаємодії між різними рівнями влади;
- вимоги до фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення виконання повноважень.
У парламенті зазначили, що документ є важливим індикатором виконання Плану України, схваленого з метою реалізації інструменту ЄС «Ukraine Facility», заходів, передбачених Дорожньою картою з питань реформи державного управління, а також рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2025 року.
