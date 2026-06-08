Е-ТТН залишаються добровільними – бізнес сам обиратиме між паперовими та електронними документами
Уряд підтримав постанову, ініційовану Міністерством розвитку громад та територій, яка дозволяє системі е-ТТН продовжити роботу після завершення дворічного пілотного проєкту.
Важливо, що використання електронної товарно-транспортної накладної залишається добровільним. Перевізники та компанії можуть самостійно обирати формат роботи — паперові документи або електронний варіант.
Система вже працює у штатному режимі та здатна обробляти до 800 електронних товарно-транспортних накладних за секунду.
До системи вже підключено:
- 7 операторів електронного документообігу;
- ще 11 операторів проходять тестування та готуються до підключення.
У Міністерстві розвитку громад та територій зазначили, що цифровізація вантажних перевезень є одним із ключових напрямів модернізації транспортної сфери. За словами відомства, е-ТТН робить перевезення більш прозорими, зручними та ефективними для бізнесу, а також забезпечує державу сучасними інструментами контролю та аналітики. У міністерстві додали, що ринок уже демонструє готовність до переходу на цифрові документи, а нормативна база для цього поступово формується.
Запровадження та розвиток е-ТТН дозволяє:
- підвищити прозорість ринку вантажних перевезень і знизити корупційні ризики;
- спростити та здешевити бізнес-процеси завдяки відмові від паперових документів;
- пришвидшити розрахунки між учасниками перевезень;
- посилити контроль за ваговими параметрами транспорту та сприяти збереженню дорожньої інфраструктури;
- створити рівні умови для перевізників;
- інтегрувати систему з іншими державними цифровими сервісами.
Постанова також визначає статус системи е-ТТН, її учасників, порядок взаємодії між інформаційними системами, механізми контролю та принципи функціонування цифрової екосистеми електронного документообігу у сфері внутрішніх вантажних перевезень.
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