Е-ТТН залишаються добровільними – бізнес сам обиратиме між паперовими та електронними документами

Бізнес в Україні й надалі зможе використовувати електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН) для внутрішніх вантажних перевезень.

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Уряд підтримав постанову, ініційовану Міністерством розвитку громад та територій, яка дозволяє системі е-ТТН продовжити роботу після завершення дворічного пілотного проєкту.

Важливо, що використання електронної товарно-транспортної накладної залишається добровільним. Перевізники та компанії можуть самостійно обирати формат роботи — паперові документи або електронний варіант.

Система вже працює у штатному режимі та здатна обробляти до 800 електронних товарно-транспортних накладних за секунду.

До системи вже підключено:

7 операторів електронного документообігу;

ще 11 операторів проходять тестування та готуються до підключення.

У Міністерстві розвитку громад та територій зазначили, що цифровізація вантажних перевезень є одним із ключових напрямів модернізації транспортної сфери. За словами відомства, е-ТТН робить перевезення більш прозорими, зручними та ефективними для бізнесу, а також забезпечує державу сучасними інструментами контролю та аналітики. У міністерстві додали, що ринок уже демонструє готовність до переходу на цифрові документи, а нормативна база для цього поступово формується.

Запровадження та розвиток е-ТТН дозволяє:

підвищити прозорість ринку вантажних перевезень і знизити корупційні ризики;

спростити та здешевити бізнес-процеси завдяки відмові від паперових документів;

пришвидшити розрахунки між учасниками перевезень;

посилити контроль за ваговими параметрами транспорту та сприяти збереженню дорожньої інфраструктури;

створити рівні умови для перевізників;

інтегрувати систему з іншими державними цифровими сервісами.

Постанова також визначає статус системи е-ТТН, її учасників, порядок взаємодії між інформаційними системами, механізми контролю та принципи функціонування цифрової екосистеми електронного документообігу у сфері внутрішніх вантажних перевезень.

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