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Е-ТТН залишаються добровільними – бізнес сам обиратиме між паперовими та електронними документами

14:10, 8 червня 2026
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Бізнес в Україні й надалі зможе використовувати електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН) для внутрішніх вантажних перевезень.
Е-ТТН залишаються добровільними – бізнес сам обиратиме між паперовими та електронними документами
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Уряд підтримав постанову, ініційовану Міністерством розвитку громад та територій, яка дозволяє системі е-ТТН продовжити роботу після завершення дворічного пілотного проєкту.

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Важливо, що використання електронної товарно-транспортної накладної залишається добровільним. Перевізники та компанії можуть самостійно обирати формат роботи — паперові документи або електронний варіант.

Система вже працює у штатному режимі та здатна обробляти до 800 електронних товарно-транспортних накладних за секунду.

До системи вже підключено:

  • 7 операторів електронного документообігу;
  • ще 11 операторів проходять тестування та готуються до підключення.

У Міністерстві розвитку громад та територій зазначили, що цифровізація вантажних перевезень є одним із ключових напрямів модернізації транспортної сфери. За словами відомства, е-ТТН робить перевезення більш прозорими, зручними та ефективними для бізнесу, а також забезпечує державу сучасними інструментами контролю та аналітики. У міністерстві додали, що ринок уже демонструє готовність до переходу на цифрові документи, а нормативна база для цього поступово формується.

Запровадження та розвиток е-ТТН дозволяє:

  • підвищити прозорість ринку вантажних перевезень і знизити корупційні ризики;
  • спростити та здешевити бізнес-процеси завдяки відмові від паперових документів;
  • пришвидшити розрахунки між учасниками перевезень;
  • посилити контроль за ваговими параметрами транспорту та сприяти збереженню дорожньої інфраструктури;
  • створити рівні умови для перевізників;
  • інтегрувати систему з іншими державними цифровими сервісами.

Постанова також визначає статус системи е-ТТН, її учасників, порядок взаємодії між інформаційними системами, механізми контролю та принципи функціонування цифрової екосистеми електронного документообігу у сфері внутрішніх вантажних перевезень.

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бізнес уряд документи Міністерство розвитку громад та територій

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