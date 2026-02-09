Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова представила рабочей группе по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти в Украине свой законопроект «О справедливой системе оплаты труда в Украине» №14387.

По ее пояснениям, законопроект является попыткой внедрить единые, сбалансированные принципы оплаты труда в публичном секторе по всей Украине, систематизировать хаотичную систему, устранить огромный разрыв в доходах различных категорий и внедрить принцип «равной оплаты за труд равной ценности».

Галина Третьякова подчеркнула, что судебная власть не может существовать отдельно от общей финансовой системы государства. Она отметила, что судьи активно защищают собственные финансовые гарантии, в то же время государство хронически не выполняет тысячи судебных решений в пользу обычных граждан, пенсионеров, ветеранов, а миллионы украинцев получают заработную плату ниже прожиточного минимума. После этого она призвала подняться «на ступень выше» и посмотреть на место судов в общей системе оплаты труда в стране, а не отделять себя.

Третьякова также призвала представителей судебной власти не только критиковать, но и предлагать конструктивные механизмы интеграции судов в единую систему оплаты труда, если они действительно поддерживают идею справедливости и верховенства права для всех украинцев.

Представители Высшего совета правосудия, Совета судей Украины, Национального агентства по вопросам государственной службы, судьи и представители судейских ассоциаций высказали свои критические замечания относительно данной законодательной инициативы. Члены рабочей группы считают, что законопроект пытается механически применить к судьям и работникам аппаратов судов общие принципы оплаты труда государственных служащих, игнорируя их конституционный статус. Участники заседания напомнили, что судьи не являются «государственными служащими» в привычном понимании, а являются носителями судебной власти, и согласно Конституции их статус регулируется отдельным законом.

По мнению участников обсуждения, предложенные механизмы оплаты труда судей противоречат существующим конституционным и международным стандартам.

Основными поводами для критики стали:

1. Установление максимального размера вознаграждения судьи. Законопроектом предлагается ввести «исполнительную таблицу» с фиксированными максимумами дохода. Например, для судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины максимальное вознаграждение после вычета налогов должно составлять 109 973 грн в месяц. Для судей апелляционных судов — 100 266 грн, для судей местных судов — 96 250 грн.

Полученное вознаграждение выше этого предела автор законопроекта предлагает возвращать обратно в Государственный бюджет, а за уклонение от возврата может наступать уголовная ответственность.

При этом нынешний размер вознаграждения судьи первой инстанции (около 57–73 тыс. грн) уже не соответствует нагрузке и не является конкурентным.

2. Двойное подчинение государственных служащих аппаратов судов. Предлагается изменить механизм заключения коллективных договоров для государственных служащих, передав это полномочие исключительно Кабинету Министров Украины. Такое положение расценивается как установление двойного подчинения (руководителю учреждения и Кабинету Министров) для сотрудников независимой ветви власти.

3. Нарушение гарантии независимости через финансовое обеспечение. Подчеркивается, что гарантированный уровень материального обеспечения является одной из ключевых гарантий независимости судьи, закрепленной в Конституции Украины и Законе «О судоустройстве и статусе судей». Ограничение вознаграждения лишает судью этой гарантии и делает его зависимым от политической воли законодателя ежегодно устанавливать новый «лимит».

4. Отсутствие обоснования предложенной грейдовой системы. Представители судебной власти указывают, что к обсуждению не предоставлено финансово-экономическое обоснование предложенных лимитов и методологии их расчета.

Представители судебной власти высказали ряд практических предостережений относительно содержания законопроекта:

1. Прямое нарушение Конституции Украины и решений Конституционного Суда.

Участники напоминали, что Конституционный Суд Украины неоднократно принимал решения о недопустимости ограничения гарантий независимости судей, в частности материального обеспечения. Любые изменения должны вноситься исключительно в специальный закон «О судоустройстве и статусе судей», а не путем принятия общего закона об оплате труда. Ограничение вознаграждения, установленного специальным законом «О судоустройстве и статусе судей», другим законом квалифицируется как такое вмешательство.

2. Нарушение международных обязательств Украины и принципа верховенства права.

Участники указывали на нарушение принципа правовой определенности (legal certainty). Ежегодный пересмотр максимального размера вознаграждения законодателем делает положение судьи неопределенным и зависимым от политической конъюнктуры.

Также упоминалось, что Венецианская комиссия неоднократно призывала прекратить политическое вмешательство в систему судоустройства и гарантии независимости судей, включая вопросы их материального обеспечения.

3. Риск массовых отставок и паралича системы правосудия.

Специалисты отмечали, что это может разрушить конкурсную систему. Лица, которые прошли сложный конкурс на должность судьи, делали это, опираясь на гарантии, закрепленные в законе. Одностороннее изменение этих условий государством после заключения «контракта» разрушит доверие к суду.

По убеждению представителей судебного сообщества, высокое гарантированное вознаграждение является антикоррупционным ограничителем. Его снижение может, наоборот, спровоцировать нежелательные явления.

По результатам обсуждения было принято решение подготовить официальное заключение от имени рабочей группы и направить его Комитету Верховной Рады по вопросам социальной политики и Комитету по вопросам правовой политики.

Автор: Тарас Лученко

