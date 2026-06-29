Запровадження ордена Європи: що передбачає законопроєкт

Документ надасть можливість відзначати громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС.

Фото ілюстративне, джерело фото: fbc.net.ua

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У Верховній Раді було зареєстровано проєкт закону 15359 про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про державні нагороди України».

У документі сказано, що відповідно до Закону України «Про державні нагороди України» державні нагороди України є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною (стаття 1).

Метою проєкту Закону є встановлення ордена Європи для відзначення громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.

У пояснювальній записці сказано, що проєктом Закону пропонується внести зміни до статті 7 Закону України «Про державні нагороди України», встановивши орден Європи для відзначення осіб за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.

«Прийняття проєкту Закону надасть можливість відзначати громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами», - додали у документі.

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