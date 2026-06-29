  1. Законодавство
  2. / В Україні

Запровадження ордена Європи: що передбачає законопроєкт

14:14, 29 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ надасть можливість відзначати громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС.
Запровадження ордена Європи: що передбачає законопроєкт
Фото ілюстративне, джерело фото: fbc.net.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді було зареєстровано проєкт закону 15359 про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про державні нагороди України».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У документі сказано, що відповідно до Закону України «Про державні нагороди України» державні нагороди України є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною (стаття 1).

Метою проєкту Закону є встановлення ордена Європи для відзначення громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.

У пояснювальній записці сказано, що проєктом Закону пропонується внести зміни до статті 7 Закону України «Про державні нагороди України», встановивши орден Європи для відзначення осіб за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.

«Прийняття проєкту Закону надасть можливість відзначати громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами», - додали у документі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Військовим дозволили переводитися між частинами через онлайн-рапорт: уряд запустив експеримент

Кабінет Міністрів запровадив тримісячний експеримент із цифрового переміщення військовослужбовців ЗСУ між частинами в межах одного корпусу через електронні рапорти.

ЄСПЛ: держава не може блокувати возз'єднання сім'ї біженця через документи, які об'єктивно неможливо отримати

Якщо біженець не може надати документи з причин, що не залежать від нього, держава повинна забезпечити альтернативні способи підтвердження сімейних зв'язків та не затягувати процедуру возз'єднання сім'ї.

Старі КЕП діятимуть до кінця строку сертифікатів: Мінцифри відтермінувало перехід на нові правила генерації електронних підписів

У Мінцифри роз'яснили, як Україна переходитиме на новий стандарт криптографічного захисту «Купина» та що це означатиме для користувачів електронного підпису.

Трудовий договір без помилок: топ-5 запитань, які найчастіше ставлять працівники

Чи можуть змусити підписати строковий договір, коли можна звільнятися без відпрацювання та чим відрізняється ЦПД від трудового договору.

Військовослужбовців обмежать у доступі до азартних ігор через реєстри: Уряд запускає автоматичну систему перевірки

Уряд запровадив механізм перевірки військових під час участі в азартних іграх, який працюватиме через взаємодію державних реєстрів і блокуватиме доступ у разі збігу даних.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]