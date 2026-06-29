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Введение ордена Европы: что предусматривает законопроект

14:14, 29 июня 2026
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Документ предоставит возможность отмечать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в ЕС.
Введение ордена Европы: что предусматривает законопроект
Фото иллюстративное, источник фото: fbc.net.ua
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В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №15359 о внесении изменения в статью 7 Закона Украины «О государственных наградах Украины».

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В документе говорится, что в соответствии с Законом Украины «О государственных наградах Украины» государственные награды Украины являются высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в развитии экономики, науки, культуры, социальной сферы, защите Отечества, охране конституционных прав и свобод человека, государственном строительстве и общественной деятельности, а также за другие заслуги перед Украиной (статья 1).

Целью законопроекта является учреждение ордена Европы для награждения граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе, значительный вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами.

В пояснительной записке говорится, что законопроектом предлагается внести изменения в статью 7 Закона Украины «О государственных наградах Украины», учредив орден Европы для награждения лиц за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе, значительный вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами.

«Принятие законопроекта предоставит возможность отмечать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе, значительный вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами», — добавили в документе.

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законопроект

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