Більше деталей про припинення вогню в Україні буде відомо 17 березня, – Трамп

Трамп оптимістично оцінює переговори про припинення вогню в Україні.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що в понеділок, 17 березня, стане відомо більше щодо можливого припинення вогню в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Шеріл Еткіссон.

Трамп зазначив, що, на його думку, «все йде добре» щодо припиненням війни між Росією та Україною.

«Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло гаразд. У понеділок ми дізнаємося дещо більше, і, сподіваюся, воно буде добре», — сказав він.

Проте президент США відмовився коментувати, які саме заходи будуть вжиті у відповідь на можливі порушення припинення вогню з боку Росії, але знову висловив сподівання на досягнення згоди з Володимиром Путіним.

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